Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen in Lübeck

Zum Holocaust-Gedenktag, der an die Befreiung von Auschwitz vor 80 Jahren erinnert, finden am Montag (27.01.) in Lübeck mehrere Veranstaltungen statt. Stadtpräsident Henning Schumann (CDU) und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) legen am Nachmittag einen Kranz vor dem Zeughaus nieder, wo die Gestapo in der NS-Zeit Gefangene folterte. Montagabend gibt es im Dom einen interreligiösen Gottesdienst, vorbereitet von jüdischen, christlichen und muslimischen Gemeinden sowie Schülerinnen und Schülern der Oberschule zum Dom. Das Gebet für die sechs Millionen ermordeten Juden wird auf Hebräisch vorgetragen. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Sportbad St. Lorenz in Lübeck nach Sanierung wieder geöffnet

Das Sportbad St. Lorenz in Lübeck ist nach zwei Jahren Bauzeit fertig saniert und hat wieder geöffnet. Die geplanten Kosten von 27 Millionen Euro wurden wohl leicht überschritten, genaue Zahlen stehen noch aus, heißt es von Werkleiter Björn Hoppe. Er erwartet eine Kostensteigerung von weniger als zehn Prozent und lobt die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Neu im Bad ist ein größerer Bereich für Kinder mit einer Wasser-Spielwelt. Am Wochenende wurde die Wiedereröffnung gefeiert, seit Montag läuft der normale Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Juwelier-Prozess in Lübeck mit Plädoyers

Im Prozess um einen Juwelier-Überfall in Lübeck sollen am Montag die Plädoyers gehalten werden. Auch ein Urteil könnte nach Angaben eines Gerichtssprechers schon fallen. Im Mai 2020 hatten laut Anklage fünf Kriminelle in einem Keller ein Loch in die Decke gebohrt. Dann brachen sie in das Lübecker Juweliergeschäft Mahlberg auf der Altstadtinsel ein. Sie erbeuteten Luxusuhren und Schmuck im Wert von 700.000 Euro. Über die Auswertung von Handydaten war die Polizei den Verdächtigen auf die Spur gekommen. Zwei von ihnen sind noch unbekannt, zwei weitere sind auf der Flucht. Gefasst werden konnte ein 37 Jahre alter Mann aus Georgien. Er schweigt bisher vor Gericht. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 07:00 Uhr

Urteil im Lübecker Prozess: Mann soll Brandsatz geworfen haben

Im Prozess um einen Brandsatzwurf in einem Lübecker Mehrfamilienhaus wird am Montag (27.01.) das Urteil erwartet. Ein 34-Jähriger soll laut Anklage im Juli nachts mit einem Stein das Fenster zu einer Wohnung eingeworfen und anschließend einen Brandsatz hineingeworfen haben. In dem Haus hielten sich seine damals 15 Jahre alte Ex-Freundin und ihr Bekannter auf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 07:00 Uhr

Vollsperrung nach Unfall auf der A1 wieder aufgehoben

Ein Autounfall hat am Sonntag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Lübeck gesorgt. Ein Auto war am Nachmittag in die Leitplanke gekracht und hatte sich gedreht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Dabei wurden zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) Diesel und Öl über alle drei Fahrstreifen verteilt. Die A1 musste in Richtung Lübeck deshalb bis in den Abend voll gesperrt werden. Am späten Abend wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der Fahrer des Autos kam den Angaben nach ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 06:00 Uhr

