Stand: 24.01.2025 15:35 Uhr Sportbad in Lübeck-St. Lorenz öffnet nach zwei Jahren wieder

Seit Anfang 2023 ist das große Sportbad in Lübeck-St. Lorenz saniert worden. Die Hallenkapazitäten in der Stadt waren dadurch stark beschränkt. Jetzt sind die Arbeiten im Sportbad abgeschlossen. Am Sonnabend soll die Wiedereröffnung mit einem großen Fest gefeiert werden, sagt Werksleiter Björn Hoppe. Neu seien ein Kursbecken sowie ein Kleinkinderbereich.

Wie teuer der Umbau genau geworden ist, ist noch unklar. 27 Millionen Euro waren kalkuliert, Werksleiter Björn Hoppe rechnet mit knapp drei Millionen Euro Mehrkosten.

