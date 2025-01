Stand: 24.01.2025 06:46 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Wenige Unternehmerinnen - vor allem auf dem Land

Laut KfW-Mittelstandsatlas werden nur 14 Prozent der Unternehmen in Schleswig-Holstein von Frauen geführt. Gerade auf dem Land gebe es wenige Unternehmerinnen. Ein Grund: längere Fahrtwege, die es vielen Frauen schwer machten, die Kinderbetreuung zu organisieren. Michaela Bierschwall, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung im Kreis Herzogtum Lauenburg, betont: Frauen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso gut führen wie Männer. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Umschlag am Lübecker Hafen ist gestiegen

Der Gesamtumschlag der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) hat im vergangenen Jahr um zwei Prozent zugelegt. Nach Unternehmensangaben wurde insgesamt ein Ladungsvolumen von 21,6 Millionen Tonnen über die Kaikanten bewegt. Hauptgeschäft blieb dabei der Umschlag von Pkw und Lkw. Mit knapp 890.000 Ladeeinheiten landete er nahezu punktgenau auf dem Vorjahreswert. Die Verladungen von Papier und Karton legten um 23 Prozent auf mehr als eine Million Tonnen zu. Auch die Zahl der Fährpassagiere stieg leicht an. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Aufwändiger Schwertransport zum Umspannwerk Stockelsdorf

Mit knapp 300 Tonnen und fast 100 Metern Länge schlängelte sich in der Nacht zu Donnerstag ein spektakulärer Schwertransport durch Lübeck. Transportiert wurde ein Trafo vom Lübecker Hafen zu einem Umspannwerk nach Pohnsdorf bei Stockelsdorf (Kreis Ostholstein). Die Fahrt dauerte über fünf Stunden. Ein zweiter Trafo wird in der kommenden Woche auf der gleichen Strecke transportiert. Die Trafos werden für das neue Umspannwerk in Stockelsdorf benötigt, das der Netzbetreiber Tennet als Bestandteil der Ostküstenleitung baut. 2026 soll sie fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

