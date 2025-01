Dünen-Beachclub und Events: Diese Neuheiten gibt es 2025 in SH

Stand: 24.01.2025 17:14 Uhr

Kultur, Outdoor oder Genuss, ob in den Ferien, zu Ostern, im Urlaub oder einfach so: In Schleswig-Holstein gibt es 2025 viel Neues zu sehen und zu erleben. Eine Übersicht der Highlights.