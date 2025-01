Stand: 17.01.2025 08:58 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Innerhalb von drei Stunden rückte die Feuerwehr Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Donnerstagabend zu drei Einsätzen aus. Zunächst prallte im Stadtzentrum eine Autofahrerin beim Abbiegen in ein entgegenkommendes Auto, beide Fahrer wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro. Kurz darauf bekämpfte die Feuerwehr einen Schornsteinbrand am Ostpreußenweg. In Besenhorst geriet eine Gasflasche auf einem Reiterhof in Brand. Eine Frau brachte sie rechtzeitig ins Freie, wodurch größere Schäden verhindert wurden. Das Gebäude blieb unversehrt. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

Der Schriftsteller Gert Loschütz wird mit dem diesjährigen Günter-Grass-Preis der Hansestadt Lübeck ausgezeichnet. Die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung wird am 28. Februar im Scharbausaal der Lübecker Stadtbibliothek von Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) überreicht. Jörg-Philipp Thomsa, Leiter des Günter-Grass-Hauses, lobte die Entscheidung der Jury, die ausschließlich auf literarische Qualität und handwerkliches Können achte. Der Preis wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Thomas-Mann-Preis verliehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gehört 2024 zu den drei geburtenstärksten Kliniken Deutschlands. Mit 4.577 Geburten in Kiel und 4.676 in Lübeck erzielte das UKSH Rekordzahlen. Ein Grund dafür ist der Umzug des Kreißsaals des Marienkrankenhauses auf den UKSH-Campus. Damit waren die Geburtskliniken des UKSH die beliebtesten im nördlichsten Bundesland. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 08:30 Uhr

