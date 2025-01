Stand: 15.01.2025 09:14 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Möglicherweise Wolf in Ostholstein gesichtet

In der Gemeinde Ahrensbök (Kreis Ostholstein) soll ein Wolf gesichtet worden sein. Das berichten die Lübecker Nachrichten. Zeitgleich hat dem Bericht zufolge nicht weit entfernt ein Landwirtspaar aus Sarkwitz in der Gemeinde Scharbeutz (ebenfalls Kreis Ostholstein) zwei seiner Schafe mit Bisswunden entdeckt. Ob es wirklich ein Wolf war, ist unklar. Ein Rissgutachter hat Proben an den Wunden genommen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Im vergangenen Jahr hatte es mehrere Wildtierrisse im Kreis Herzogtum Lauenburg gegeben. Fotos hatten belegt, dass dort Wölfe unterwegs waren. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Millionen-Förderung für Fraunhofer-Einrichtung in Lübeck

Das Land Schleswig-Holstein fördert die Fraunhofer-Einrichtung für Medizintechnik in Lübeck. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will laut Land am Mittwochnachmittag einen entsprechenden Förderbescheid über 24 Millionen Euro überreichen. Die Fraunhofer-Einrichtung für Medizintechnik forscht zum Beispiel daran, wie Operationsroboter und Geräte im OP-Saal besser vernetzt werden können, um mögliche Risiken für Patienten zu verringern. Das Geld vom Land soll in die Forschung, das Personal und Geräte fließen. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

