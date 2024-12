Stand: 20.12.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Schwerer Verkehrsunfall in Lübeck

In Lübeck sind bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein Autofahrer in der Marlistraße gegen 3:00 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen fünf weitere Autos, die am Straßenrand parkten. Durch die Wucht des Aufpralls wurden auch eine Grundstücksmauer und eine Bushaltestelle beschädigt. Einer der parkenden Wagen fing dabei Feuer. An mindestens zwei Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schließt Alkohol oder Drogen am Steuer nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Geschäfte in Touristenorten auch sonntags geöffnet

Viele Geschäfte in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), in den Küstenorten der Lübecker Bucht oder in Bosau und Eutin (Kreis Ostholstein) öffnen ab dieser Woche auch wieder sonntags. Hintergrund ist die Bäderregelung, die über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel wieder gilt. "Mittlerweile ist es so, dass Schleswig-Holstein bei den Touristen nicht nur um Sommer sehr beliebt ist, sondern auch gerade zur Weihnachtszeit ein wirklich touristisches Ziel geworden ist", erklärt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Die Sonntagsöffnungen gelten an den kommenden drei Wochenenden zwischen 11 und 19 Uhr für Supermärkte, Drogerien sowie Souvenir- und Bekleidungsgeschäfte. Ab Mitte März gilt die Bäderregelung dann wieder regulär bis Ende Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Bahnhöfe Haffkrug und Büchen in schlechtem Zustand

Die Bahnhöfe Haffkrug (Kreis Ostholstein) und Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) schneiden bei einer Überprüfung des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein am schlechtesten ab. Beide Stationen bekamen die Gesamtnote 4,25. Boostedt im Kreis Segeberg hat die beste Bahnstation im Land. Gutachter haben bei der Erhebung überprüft, ob alle Lampen funktionieren, wie es rund um die Bahnhöfe mit der Sauberkeit und der Wegeführung aussieht und ob sich die Menschen bei Regen unterstellen können. Im Durchschnitt erhalten die Bahnhöfe und Haltestellen im Land die Bewertung 3,02. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2024 | 08:30 Uhr