VfB Lübeck kämpft um finanzielle Rettung

Sollte es der Fußball-Regionalligist am Donnerstag nicht schaffen, eine Million Euro aufzutreiben, droht ihm die Insolvenz. Der VfB Lübeck hat am Mittwochabend ein Spendenspiel auf der Lohmühle veranstaltet. Rund 70 Fans kamen trotz strömenden Regens. Ob die erhoffte Summe von einer Million Euro erreicht wurde, ist unklar. Parallel führte der Vereinsvorstand Gespräche mit Sponsoren. Nach NDR-Informationen gibt es Zusagen, die zusammen mit den Spenden Hunderttausende Euro erreichen. Ob dies ausreicht, bleibt offen. Laut Vereinsvorstand fehlen Gelder unter anderem durch den Abstieg und sinkende Zuschauerzahlen. Die finanzielle Schieflage wurde bei einer Prüfung festgestellt. Bereits 2008 und 2013 war der Verein insolvent. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Starkregen und Sturm: Schäden in Lübeck und Umgebung

Starkregen und Sturm haben in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Feuerwehreinsätze in Lübeck und Umgebung ausgelöst. In den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn kippten insgesamt elf Bäume um, unter anderem in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg). Zudem liefen mehrere Keller voll. In Lübeck rechnet die Feuerwehr damit, dass die Obertrave am Donnerstagmittag leicht über die Ufer treten könnte. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

RE83: Teilausfälle zwischen Büchen und Lüneburg

Auf der Bahnstrecke RE83 zwischen Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Lüneburg kommt es ab Freitag zu Einschränkungen. Laut Bahnbetreiber Erixx Holstein wird der Zugverkehr wegen Brückenarbeiten von Freitag, 6 Uhr, bis Montagfrüh, 6 Uhr, sowie erneut vom 6. bis 9. Dezember eingestellt. Ersatzbusse fahren die Haltestellen in Lüneburg, Echem, Lauenburg und Büchen an. In Lauenburg starten die Busse wegen Straßenbauarbeiten nicht am Bahnhof, sondern am ZOB. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

