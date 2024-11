Stand: 14.11.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Steuerhinterziehung? Gewerbesteuer im Sachsenwald Thema im Finanzausschuss

Der Finanzausschuss des Kieler Landtags beschäftigt sich am Donnerstag mit der Gewerbesteuer im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es geht um den Verdacht, dass dort sehr niedrige Steuersätze erhoben werden, von denen mehr als 20 Unternehmen und die Familie von Bismarck profitieren sollen. Wie die Landesregierung auf Anfrage der FDP mitteilte, sind im Sachsenwald bis 2016 zunächst gar keine Gewerbesteuern erhoben worden, in den vergangenen Jahren waren es dann mehr als zwei Millionen Euro. Gutsbesitzer Gregor von Bismarck hatte erklärt, dass die im Sachsenwald erhobenen Gewerbesteuern für die Erhaltung und Pflege des Waldes eingesetzt würden. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Vermisstensuche: An Demenz erkrankter Kieler in Lübecker Krankenhaus

Ein Mittwochfrüh als vermisst gemeldeter 60-jährige Kieler ist laut Polizei wohlauf. Er befindet sich in einem Lübecker Krankenhaus. Der Mann ist an Demenz erkrankt und hat laut Polizei möglicherweise Probleme, sich zu orientieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Ab Donnerstag können auf mehreren Strecken in Schleswig-Holstein Akkuzüge ausfallen. Auch verkürzte Akkuzüge können unterwegs sein. Das teilte das Bahnunternehmen erixx Holstein mit. Betroffen seien demnach die Strecken zwischen Kiel und Lübeck, Kiel und Preetz (Kreis Plön) sowie Kiel und Kiel-Oppendorf. Der Grund für die Ausfälle: Der Fahrzeughersteller Stadler muss dringend einige Züge warten. Am Wochenende sollen wieder genügend Fahrzeuge einsatzbereit sein, so erixx. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

