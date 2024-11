Stand: 13.11.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Flüchtlingscafé in Lauenburg vor dem Aus

Das Begegnungscafé SML-Individuell in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist seit Jahren eine wichtige Anlaufstelle für Geflüchtete und Menschen mit geringem Einkommen. Jetzt steht die Einrichtung aber vor dem Aus und könnte zum Jahresende geschlossen werden. Laut dem Träger Diakonie Ratzeburg fehlen wichtige Fördergelder. Café-Betreiberin Sylwia Sobotko warnt, dass vor allem diejenigen betroffen wären, die auf die soziale Unterstützung angewiesen sind. Wie Geflüchtete, Alleinstehende und sozial isolierte Personen. Ohne das Café drohe Einsamkeit und Isolation für vieler dieser Menschen. Die Diakonie hofft auf die Finanzierung durch Spenden oder ehrenamtliche Unterstützung. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Lanken: Bauarbeiter durch Baggerschaufel schwer verletzt

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Lanken bei Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg wurde am Dienstagmittag ein Bauarbeiter am Kopf verletzt. Laut Polizei wurde der Mann gegen 12.30 Uhr auf einer Baustelle an der Bundesstraße 207 von einer Baggerschaufel unglücklich am Kopf getroffen. Ein Rettungsteam und ein Notarzt leisteten sofort Erste Hilfe. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verletzten ins Unfallkrankenhaus Hamburg-Boberg brachte. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam und ob die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Pkw prallt frontal gegen Baum - Frau schwer verletzt

Auf der Kreisstraße 55 bei Barkau im Kreis Ostholstein hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 39-jährige Frau hat schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten, als sie aufgrund eines Wildwechsels von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Die Feuerwehr musste das Dach des beschädigten Pkw abtrennen, um sie zu befreien. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 10.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

