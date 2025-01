Stand: 31.01.2025 09:10 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Baustart der neuen 380-KV Ostküstenleitung in Ostholstein

Im Kreis Ostholstein hat der Bau von 16 Hochspannungsmasten begonnen. Das teilt der Übertragungsnetzbetreiber Tennet mit. Sie sind Teil der neuen 380-Kilovolt-Ostküstenleitung, die wiederum ein wesentlicher Teil der Energiewende in Schleswig-Holstein ist. Die Leitung soll helfen, die großen Strommengen aus Windkraft und Photovoltaik zu den Verbrauchern zu bringen. Der Bau der 16 Hochspannungsmasten beginnt laut Tennet vorzeitig, weil es beim parallelen Bau der Ostküstenleitung und der Schienenanbindung zum Fehmarnbelttunnel zeitliche Überschneidungen gebe. Die Ostküstenleitung besteht aus drei Abschnitten, einer ist zwischen Henstedt-Ulzburg und Lübeck, der zweite im Raum Lübeck und der dritte zwischen Lübeck und Göhl im Kreis Ostholstein. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

Lübeck: Proteste gegen Rechtsextremismus

In Lübeck, genauso wie in mehreren deutschen Städten hat es am Abend Proteste gegen politische Kooperationen mit der AfD gegeben. Eingeladen hatte das Lübecker Bündnis gegen Rechts, eine Gruppierung aus Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und Vereinen. Es gab am Rathaus, wo die Bürgerschaft tagte, eine spontane Kundgebung, zu der etwa 500 Menschen kamen. Am Sonnabend gibt es eine weitere Kundgebung in Lübeck, um 14 Uhr auf dem Kohlmarkt, organisiert vom Lübecker Flüchtlingsforum. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

Schloss Eutin zieht Rekord-Bilanz

Das Schloss Eutin (Kreis Ostholstein) hat 2024 einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Mehr als 40.000 Gäste haben demnach das Schloss besucht. Das sind vier Prozent mehr als 2023. Brigitta Herrmann, geschäftsführende Vorständin der Stiftung Schloss Eutin, freut sich über das Ergebnis. Damit könne die Stiftung optimistisch in das neue Jahr gehen. Und dieses Jahr sind bereits viele verschiedene Veranstaltungen geplant. Das Schloss Eutin nimmt zum Beispiel an der von Frankreich ausgehenden Initiative "Rendezvous im Garten" teilt. Es wird abwechslungsreichen Führungen, Sommerworkshops für Kinder und vieles mehr geben. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr



