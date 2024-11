Stand: 11.11.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübecker Bürgermeister ehrt Karnevalisten

Zum Auftakt der Karnevalszeit am 11.11. empfängt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) traditionell um 11.11 Uhr die Lübecker Karnevalsvereine, das neue Stadtprinzenpaar und die neue Stadtjugendprinzessin oder den Stadtjugendprinz im Rathaus. Dort werden die Karnevalisten für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Bürgermeisterorden ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Vermisste Lübecker Seniorin gefunden

Die am Sonnabend veröffentlichte Suche nach einer 84-jährigen Frau aus Lübeck ist am gleichen Tag eingestellt worden. Die Seniorin wurde laut Polizei am Abend wohlbehalten aufgefunden. Auch die Suche nach einem entflohenen Mann aus einer Hamburger Psychiatrie war erfolgreich. Der 44-Jährige war seit Freitagnachmittag vermisst worden. Einsatzkräfte haben den Mann am Sonntag in Lübeck angetroffen. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Grenzlauf zwischen Boizenburg und Lauenburg erinnert an Mauerfall

Mit einem Grenzlauf haben Menschen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern (MV) am Sonntag gemeinsam an den Mauerfall vor 35 Jahren erinnert. Auf der zwölf Kilometer langen Laufstrecke ging es von Boizenburg in MV über die ehemalige innerdeutsche Grenze nach Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Mitgelaufen sind Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD). Beim abschließenden Demokratiefest in Lauenburg sagte sie, dass der Tag des Mauerfalls für großes Leid und große Freude stehe. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Positivbilanz nach Abschluss der Nordischen Filmtagen in Lübeck

Die Veranstalter der 66. Nordischen Filmtage in Lübeck ziehen nach dem Abschluss des Festivals am Sonntag eine positive Bilanz. Auch in diesem Jahr sei die Zielmarke der 30.000 Kinobesuche und Online-Streams erreicht worden, so die Geschäftsführerin Susanne Kasimir. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

"Woche der KI" startet in Lübeck

Künstliche Intelligenz (KI) gehört an vielen Stellen bereits zu unserem Alltag. In Lübeck widmen sich Hochschulen und Forschungszentren in dieser Woche intensiv diesem Thema - mit einer "Woche der KI". Die Forschenden aus Lübeck wollen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen und Vereinen zeigen, was mit Künstlicher Intelligenz möglich ist und woran sie aktuell arbeiten. Dazu gibt es Workshops und Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Am Freitag und Sonnabend geht die "Woche der KI" dann mit einem "Hackathon" zu Ende. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:00 Uhr

