Bei der Filmpreisnacht der Nordischen Filmtage in Lübeck sind am Samstagabend elf Preise im Wert von insgesamt 65.000 Euro verliehen worden. Der mit 12.500 Euro dotierte NDR Filmpreis ging an den Film "My Eternal Summer" der dänischen Regisseurin Sylvia le Fanu. Sie räumte ebenfalls den Baltischen Filmpreis ab, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Die Jury des NDR-Filmpreises beschreibt den Film als "so hell wie ein nicht enden wollender Mittsommer", während die Baltic Film Jury ihn dafür lobte, alles zwischen Leben, Tod und Liebe zu thematisieren.

Viele weitere Preisträger

Die Auszeichnung des Freundeskreises für das Beste Spielfilmdebüt, 7.500 Euro schwer, erhielt Caroline Ingvarsson für "Unmoored" (Schweden / Großbritannien / Polen). Die Jury des kirchlichen Filmpreises verlieh ihre mit 5.000 Euro ausgestattete Auszeichnung an "When the Light Breaks/"Ljósbrot", eine Produktion aus Island, Niederlande, Kroatien und Frankreich. Regie führte der Isländer Rúnar Rúnarsson. Den mit 5.000 Euro dotierten Dokumentarfilmpreis gewann Pamela Hogans "The Day Iceland Stood Still", eine isländisch-amerikanische Ko-Produktion.

Hamburger Regisseur für besten Kurzfilm ausgezeichnet

Der mit 5.000 Euro ausgestattete CineStar-Preis für den besten Kurzfilm ging in diesem Jahr an "Gestern, ich denke an morgen" vom Hamburger Regisseur und Kameramann Tom Otte. Den Kinder- und Jugendfilm-Preis der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung, dotiert mit 5.000 Euro, nahm Eirik Sæter Stordahl für seinen norwegischen Film "Lars er LOL"/ "Lars is LOL" entgegen. Der Preis für den besten nordischen und baltischen Kurzfilm, ebenfalls mit 5.000 Euro dotiert, ging an Rúnar Rúnarsson für seinen Kurzfilm "O" (Island / Schweden).

Rund 170 Filme gezeigt

Die Nordischen Filmtage Lübeck laufen noch bisheute Abend. Insgesamt wurden rund 170 Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein gezeigt - in 212 Vorstellungen.

