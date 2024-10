Stand: 11.10.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Wohnung in Lübecker Kanalstraße bleibt nach Brand gesperrt

Vor einer Woche kämpften Einsatzkräfte mehr als 24 Stunden gegen ein Feuer in einer völlig zugestellten Wohnung in der Lübecker Kanalstraße. Die Polizei bestätigt nun, dass die Fassade des Hauses stabil ist, die betroffene Wohnung jedoch weiterhin einsturzgefährdet bleibt. Auch die benachbarten Stockwerke sind gesperrt, bis entschieden wird, ob und wie saniert werden kann. Die Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen, sind jedoch zu keinem Ergebnis gekommen. Der Bewohner der Wohnung war während des Feuers nicht im Haus. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

GSG 9 künftig an der Ostseeküste in Neustadt stationiert

Die Eliteeinheit GSG 9 der Bundespolizei wird künftig auch in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) an der Ostsee stationiert sein. Das Bundesinnenministerium hat dies beschlossen, um auf die wachsende Bedrohungslage auf See besser reagieren zu können. Pläne für einen Standort an der Küste gab es bereits seit einiger Zeit. Nun hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) diese Woche den offiziellen Startschuss gegeben. Die Präsenz der GSG 9 an der Ostsee soll die Sicherheit im maritimen Bereich weiter verstärken. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Ehrenamt Messe in Lübeck: Über 120 Vereine stellen sich vor

Am Sonntag findet die Ehrenamt Messe in der Musik- und Kongresshalle Lübeck statt. Mit über 120 teilnehmenden Vereinen bietet die Veranstaltung Einblicke in verschiedene Ehrenämter - sei es in den Bereichen Schule, Pflege oder Freizeit. Besucher können unter anderem eine Floßfahrt auf der Trave unternehmen, Feuerwehrfahrzeuge bestaunen oder Tiere aus dem Tierheim kennenlernen, berichtet Melanie Wienicke vom ePunkt Lübeck. Die Messe richtet sich an alle, die mehr über das Ehrenamt erfahren oder selbst aktiv werden möchten. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

