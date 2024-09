Stand: 26.09.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Buddenbrookhaus-Sanierung: Lübecker Bürgerschaft diskutiert über Mehrkosten

In der Lübecker Bürgerschaft steht am Donnerstag erneut das Literaturmuseum Buddenbrookhaus auf der Agenda. In der Debatte soll es um die Übernahme der Mehrkosten von voraussichtlich neun Millionen Euro durch die Stadt gehen. Der Umbau wird wohl teurer, weil an der Rückseite ein Treppenhaus angebaut werden soll. Die Leiterin des Buddenbrookhauses, Caren Heuer, hofft, dass die Sanierung dann zügig weitergehen kann. Seit letztem Jahr sei die Heizung ausgebaut. Nun sei es sei feucht, die Bausubstanz nehme Schaden und es gebe Schimmelbefall. Seit mehr als einem Jahr ruht der Umbau des Literaturmuseums, die ursprünglich für 2027 geplante Wiedereröffnung wurde auf das Jahr 2029 verschoben. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Geburtenrekord im UKSH Lübeck

In der Universitätsklinik Schleswig-Holstein in Lübeck ist das 2.000. Kind in diesem Jahr geboren worden. Nach Angaben des UKSH kam am Dienstag um 8.42 Uhr die kleine Solea Sofia auf die Welt. Damit wird erstmals bereits im September diese hohe Geburtenzahl am Campus Lübeck erreicht. Im vergangenen Jahr wurden zum ersten Mal überhaupt so viele Geburten verzeichnet. Ein Grund: Die Schließung des Lübecker Marien-Krankenhauses, das einen Schwerpunkt als Geburtsklinik hatte. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau: Kapitän Finn Kretschmer hört auf

Der Kapitän der Handballmannschaft VfL Lübeck-Schwartau, Finn Kretschmer, löst mit sofortiger Wirkung seinen Vertrag auf. Es sei eine Entscheidung für seine Familie und nicht gegen den VfL, erklärte der 30-Jährige. Der Trainer David Röhrig äußerte Verständnis, bedauert diesen Schritt aber auch: "Die Situation für uns ist natürlich ein harter Schlag. Wir verlieren mit Finn nicht nur einen herausragenden Rechtsaußen mit viel Erfahrung, sondern auch einen Mannschaftskapitän, der auch in meiner Zeit hier als Trainer eine Vertrauensperson war." Kretschmer hat laut Röhrig eine wertvolle Verbindung zur Mannschaft. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

