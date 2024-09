Stand: 14.09.2024 15:35 Uhr Handball: VfL Lübeck-Schwartau gewinnt gegen Lübbecke

In der 2. Handball-Bundesliga stand für den VfL Lübeck-Schwartau am Freitag das zweite Saisonspiel an. Dabei gewannen die Lübecker auswärts mit 28:25 gegen den TuS N-Lübbecke durch. Bester Werfer war Einar Nikelsen mit sieben Toren.

