Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Fehmarn: Zahlreiche Verletzte nach Feuerquallenkontakt

Am Südstrand auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) sind am Wochenende massenweise Feuerquallen angeschwemmt worden. Sie verursachen bei Kontakt Hautreizungen und brennende Schmerzen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG musste 83 Menschen mit leichten Verletzungen durch Feuerquallen behandeln, sagt der Einsatzleiter der DLRG-Wache am Südstrand, Peter Bolle. "Wir deaktivieren die Nesseln der Quallen, indem wir großflächig über die betroffenen Hautstellen Rasierschaum legen und einwirken lassen. Nach 10 bis 15 Minuten ziehen wir den Rasierschaum mit einem stumpfen Gegenstand ab und dann ist das Meiste vorbei", so Bolle. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten in Lübeck und Ostholstein

Die Polizei hat am Wochenende in Lübeck und im Kreis Ostholstein vier Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen aus dem Verkehr gezogen. Einer erreichte einen Atemalkoholwert von 2,99 Promille. Die Beamten hatten seine unsichere Fahrweise bemerkt und den Mann an einer Tankstelle in Pansdorf (Kreis Ostholstein) angehalten. Gegen den 40-Jährigen läuft ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ein weiterer Autofahrer hatte versucht, einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Neustädter Bucht zu entkommen. Die Polizisten konnten den 45-Jährigen nach kurzer Verfolgungsfahrt auf der A1 stellen. Gegen ihn und zwei weitere Fahrer laufen Ermittlungsverfahren. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Bootbesitzer in SH nutzen immer häufiger Marina-Liegeplätze

Mehr als 100 Marinas und Sportboothäfen stehen in Schleswig-Holstein zur Auswahl. Bei den vielen Liegeplätze im Land gibt es aber erhebliche Unterschiede in den Preisen und der Ausstattung. Nach Angaben der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein geht der Trend für Bootbesitzerinnen und -besitzer klar in Richtung Marina. Dort gebe es im Vergleich zu Sportboothäfen mehr drumherum wie Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten oder Werkstätten. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 06:00 Uhr

