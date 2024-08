Stand: 09.08.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bei den Eutiner Festspielen (Kreis Ostholstein) ist bei der Vorstellung des Musicals "Jesus Christ Superstar" am Donnerstagabend das fünfzigtausendste Ticket verkauft worden. Das ist ein neuer Rekord. Nach Angaben von Geschäftsführer Falk Herzog hat es das seit der Gründung der Eutiner Festspiele vor 73 Jahren nicht gegeben. Die bislang erfolgreichsten Festspiele waren laut Herzog die im Jahr 2004 mit 44.000 verkauften Karten. Die Eutiner Festspiele laufen noch bis Anfang September. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:00 Uhr

Die Bauarbeiten in der Möllner Innenstadt (Kreis Herzogtum Lauenburg) sollen länger dauern als geplant. Seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres ist die Hauptstraße gesperrt. Die Fertigstellung war für Dezember geplant. Laut Stadt sei das aber nicht mehr realistisch. Ein finaler Zeitpunkt stehe derzeit nicht fest. Verantwortlich für den Zeitverzug seien vor allem die umfangreichen Verlegearbeiten der Fernwärmeleitungen durch die Vereinigten Stadtwerke und die Schäden an einem einsturzgefährdeten Haus. Insgesamt sollte die Sanierung der Hauptstraße in Mölln und einiger Seitenstraßen drei Jahre dauern und rund 8,2 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

In Sagau, einem Ortsteil von Kasseedorf im Kreis Ostholstein, hat am Donnerstag ein Einfamilienhaus gebrannt. Laut Leitstelle gab es keine Verletzten. Wie der stellvertretende Amtswehrführer im Amt Ostholstein-Mitte, Tim Hamann, mitteilte, musste mit einem Bagger des THW die Photovoltaikanlage vom Dach gerissen werden. Erst dann konnte die Feuerwehr den Brand am Abend löschen. Ein Statiker stellte seinen Angaben zufolge fest, dass das Haus einsturzgefährdet ist. Es soll nun abgerissen werden. Etwa 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:00 Uhr

Die Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg wird am Wochenende für 60 Stunden gesperrt. Der Grund dafür sind Arbeiten an einem neuen Stellwerk in Hamburg und an Oberleitungen. Die Sperrung beginnt Freitagnachmittag um 17 Uhr und dauert bis Montagfrüh um 5 Uhr. Anstatt der Züge rollen Ersatzbusse. Fahrgäste zwischen Lübeck und Hamburg müssen ab Ahrensburg (Kreis Stormarn) vom Bus in den Zug steigen oder umgekehrt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Ansturm von Urlaubern und Tagesgästen für lange Staus auf der A1 bei Bargteheide und rund um Ratekau (Kreis Ostholstein) gesorgt, weil dort aktuell gebaut wird. Die Bahn hofft, mit den Baumaßnahmen künftig für mehr Pünktlichkeit auf der Strecke Hamburg-Lübeck zu sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

