Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

550 Einsätze im Süden SHs nach Starkregen

Nach Gewitter mit Starkregen am Mittwochabend ist die Feuerwehr im Süden Schleswig-Holsteins zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Bis Donnerstagfrüh meldete die Leitstelle Süd mehr als 550 Einsätze in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Stormarn und in Lübeck. In Eutin fiel nach einem Kurzschluss der Strom in einem Wohnkomplex aus. Das Wasser schwemmte außerdem einige Heizöltanks auf. Auch der Keller eines Pflegeheims musste leergepumpt werden. Die Eutiner Festspiele mussten ihre Vorstellung am Mittwoch wegen des Unwetters um eine Stunde verschieben. Laut den Feuerwehren dauert es wohl noch bis in den Nachmittag, bis alle Unwettereinsätze abgeschlossen sind. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Lübecker Bucht: Badewarnungen und Verbote sind aufgehoben

Die Badewarnungen und Verbote wegen Blaualgenteppichen entlang der Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein) sind aufgehoben. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Ostholstein kann an den betroffenen Badestellen zwischen Neustadt und Großenbrode wieder ohne Einschränkungen gebadet werden. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch nochmal die betroffenen Bereiche untersucht. Kreissprecher Simon Bosk sagte NDR Schleswig-Holstein. "In den direkten Badebereichen sind keine Blaualgen mehr festgestellt worden. Nur außerhalb dieser Bereiche gibt es einige Blaualgenteppiche. Das heißt, die Badestrände konnten mit nur geringen Beeinträchtigungen für den Badebetrieb freigegeben werden." | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Badeverbot im Gudower See

Am Gudower See im Kreis Herzogtum Lauenburg gilt seit Dienstag eine Badewarnung, weil sich hier vermehrt Blaualgen im Wasser gebildet hatten. Die Algen können Hautreizungen und bei Verschlucken Übelkeit oder Erbrechen auslösen. Am Gudower See stehen jetzt Hinweistafeln, die auf die Gefahren aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

