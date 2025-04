A7 gesperrt: Unfall mit Schweinelaster zwischen Jagel und Owschlag Stand: 08.04.2025 15:40 Uhr Die A7 ist ab Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) in Richtung Süden voll gesperrt. Der Grund: Auf der A7 ist am Dienstagmittag ein mit lebenden Schweinen beladener Lkw aus unbekanntem Grund verunglückt.

Das Fahrzeug liegt auf der Seite, so ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer blieb unverletzt. Voraussichtlich dauert es noch mehrere Stunden, bis die 700 Ferkel umgeladen sind. Das werde erst der Fall sein, wenn sich die Tiere beruhigt haben, so der Polizeisprecher weiter. Autofahrer müssen sich also bis auf Weiteres auf Staus und stockendem Verkehr ab der Anschlussstelle Schuby einrichten.

