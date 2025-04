Messerattacke in Brokstedt: Ministerpräsident ehrt acht Helfer Stand: 08.04.2025 19:39 Uhr Im Januar 2023 war bei Brokstedt ein Mann in Zug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer auf Fahrgäste losgegangen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat nun acht Menschen ausgezeichnet, die Opfern der Messerattacke halfen.

Als der junge Mann im Januar 2023 mehrere Leute in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) mit einem Messer angriff, stellten sich ihm einige Menschen in den Weg. Sie halfen den Verletzten, versorgten deren zum Teil lebensbedrohliche Verletzungen. Für diesen Einsatz bekamen acht Männer und Frauen am Dienstag nun die Rettungsmedaille am Bande des Landes Schleswig-Holstein.

Günther spricht von "Dankbarkeit und Bewunderung"

"Kaum eine Gewalttat hat die Menschen in unserem Land in den vergangenen Jahren so erschüttert und aufgewühlt wie der Messerangriff von Brokstedt", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei der Ehrung. Er empfinde "Dankbarkeit und Bewunderung, dass es Menschen wie Sie gibt. Die hilfsbereit, solidarisch, mutig und selbstlos zur Stelle sind und das Richtige tun."

Küchenmesser gezogen, Fahrgäste angegriffen

Am 25. Januar 2023 hatte Ibrahim A. laut Gericht in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ein Küchenmesser gezogen und damit unvermittelt Fahrgäste angegriffen. Eine 17-Jährige und ihr 19 Jahre alter Freund starben. Vier weitere Reisende erlitten schwere Verletzungen, bevor es mehreren Fahrgästen gelang den Täter zu überwältigen. Der damals 35-Jährige musste für diese Tat lebenslänglich ins Gefängnis.

Rechtlich sei die Tat damit abgeschlossen, so Günther. Für die Hinterbliebenen und für alle, die damals im Zug saßen, würde das wohl nie der Fall sein. "Sie standen dem bewaffneten Angreifer gegenüber. Sie haben die verletzten Menschen mit ihrer Angst und Panik gesehen und sie an die Hand genommen", sagte Günther. "Dafür bin ich Ihnen und sind wir als Gemeinschaft Ihnen ausgesprochen dankbar."

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Kreis Steinburg