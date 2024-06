Stand: 26.06.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Ermittlungen nach Polizei-Großeinsatz an Schule

Nach dem großen Polizeieinsatz an einem Berufsschulzentrum in Lübeck ist noch unklar, wer den vermeintlichen Amok-Alarm ausgelöst hat. Schülerinnen und Schüler hatten sich am Dienstag stundenlang in den Klassenräumen verschanzen müssen. Am Ende bestätigten sich Hinweise auf eine mögliche Amoktat nicht. Die Ermittlerinnen und Ermittler wollen nun mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und der Schulleitung sprechen. Schnell waren am Dienstag Gerüchte unter Schülern kursiert, dass jemand auf den Alarmknopf gedrückt haben könnte, damit die mündlichen Prüfungen an dem Tag abgebrochen werden. Doch dafür hat die Polizei nach eigenen Angaben bislang keine konkreten Hinweise. Ermittelt wird auch, ob möglicherweise ein technischer Defekt den Alarm ausgelöst haben könnte. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Deutscher Wetterdienst warnt vor hoher UV-Belastung

In Lübeck, Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg erwarten Wetterexperten heute sehr warme Temperaturen. Vor allem rund um Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) kann es bis zu 30 Grad warm werden. Zu den warmen Temperaturen kommt eine hohe UV-Belastung. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Mit ungewohnt hohen UV-Werten rechnen die Fachleute besonders im Kreis Ostholstein. Zwischen 11 und 16 Uhr sollte niemand zu lange in der Sonne bleiben. Die Experten empfehlen, sich im Schatten aufzuhalten, lange Kleidung zu tragen, Sonnencreme zu benutzen und eine Sonnenbrille aufzusetzen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 08:30 Uhr