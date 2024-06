Stand: 18.06.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schüsse aus Auto in Bad Schwartau

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) sind bereits am Freitag aus einem fahrenden Auto Schüsse abgegeben worden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Polizisten stoppten den Wagen, in dem fünf Personen zwischen 16 und 22 Jahren saßen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten drei Schreckschusswaffen samt Munition, mehrere Knallkörper, ein Samurai-Schwert sowie Betäubungsmittel. Der 21-jährige Fahrer soll unter Drogen-Einfluss gefahren sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Schüsse nicht gezielt abgegeben wurden. Die Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Erneut Schaufenster in Lübeck beschädigt

Auf der Lübecker Altstadtinsel hat ein Mann am Wochenende das Schaufenster eines Juweliers demoliert. Kurz nach der Tat konnten Polizisten nach eigenen Angaben einen 33-Jährige stellen. Ermittlungen ergaben, dass gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde ins Gefängnis gebracht. Warum der 33-Jährige die Scheibe beschädigte, ist noch unklar. Zuletzt waren in der Altstadt immer wieder Schaufensterscheiben eingeschlagen worden. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck stellt neuen Mittelfeldspieler vor

Fußballregionalligist VfB Lübeck hat einen neuen Spieler verpflichtet. Julian Albrecht ist laut Verein bereits der siebte Neuzugang für die kommende Saison. Der 22-Jährige kommt aus der U23-Mannschaft von Hansa Rostock. Bei den Grün-Weißen unterschrieb Albrecht jetzt einen Vertrag bis Juni 2026. "Julian ist ein technisch versierter, torgefährlicher zentraler Mittelfeldspieler mit einem hervorragenden Spielverständnis", freut sich VfB-Sportvorstand Sebastian Harms. "Wir sind davon überzeugt, dass er unsere Mannschaft deutlich verstärken wird", so Harms. | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

Abgang bei Phönix Lübeck

Haris Hyseni verlässt Fußball-Regionalligist Phönix Lübeck. Der 31-Jährige kam 2020 als Königstransfer vom SSV Ulm in die Hansestadt. Hyseni schoss in 95 Pflichtspielen insgesamt 44 Tore für die Adler. Als Kapitän führte er Phönix in diesem Jahr zum Gewinn des Landespokals. Der ehemalige Zweitliga-Profi will sich jetzt einer neuen Herausforderung widmen. Hyseni bedankte sich bei Verein und Fans "für die gemeinsamen Momente." | NDR Schleswig-Holstein 18.06.2024 08:30 Uhr

