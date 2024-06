Stand: 10.06.2024 10:42 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Polizeiflüchtiger nach Sprung in Trave gestorben

Der Mann, der vergangenen Donnerstag auf der Flucht vor der Polizei in Lübeck in die Trave gesprungen war, ist am Sonntag gestorben. Das hat die Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt. Der 22-Jährige war weggelaufen, als ihn Beamte kontrollierten wollten. Er wurde offenbar am Bahnhof der Hansestadt mit einem Messer in der Hand beobachtet, so die Ermittler. Er soll außerdem zuvor einen Rentner in seinem Haus ausgeraubt und einen Passanten mit einem Messer bedroht haben. Während seiner Flucht sprang er in die Trave und ging unter. Drei Beamte und eine Passantin versuchten vergeblich, den Mann zu retten. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 11:00 Uhr

Lübecker Unternehmer Stöcker vor Gericht

Der Lübecker Unternehmer und Wissenschaftler Winfried Stöcker steht vor Gericht. Laut Anklage wird ihm vorgeworfen, dass er während der Corona-Pandemie einen selbstentwickelten Impfstoff verimpfen ließ. Impfschäden sind nicht bekannt, der Impfstoff war aber nicht zugelassen. Deshalb geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Aktion illegal war. Das Amtsgericht hatte bereits einen Strafbefehl gegen Stöcker erlassen - dagegen wehrt er sich jetzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 09:00 Uhr

Ergebnisse der Europawahl in Lübeck, Ostholstein und dem Lauenburgischen

Dergebürtige Ratzeburger Niclas Herbst, Spitzenkandidat der CDU in Schleswig-Holstein, ist zufrieden, dass seine Partei mit leichtem Zugewinn auf Platz 1 gelandet ist. Dies trifft auch auf die Christdemokraten im Kreis Ostholstein, Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg zu. Große Stimmenverluste im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren gab es bei den Grünen und Zuwächse vor allem bei der AfD. In Ostholstein liegt die CDU mit 34 Prozent deutlich vor der SPD, dahinter AfD und Grüne, danach folgt die FDP. Auch im Lauenburgischen holt die CDU mit 31 Prozent die meisten Stimmen. Die SPD kommt auf 16 Prozent und liegt damit knapp vor der AfD. In Lübeck liegen die Christdemokraten mit 23 Prozent aber nur drei Prozentpunkte vor den Grünen. Knapp dahinter die SPD, gefolgt von AfD und FDP. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.24 08:30 Uhr

Deutliches Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl in Neustadt in Holstein

Einziger Kandidat in Neustadt (Kreis Ostholstein) war Amtsinhaber Mirko Spieckermann (parteilos). Er bekam große Zustimmung: Fast 84 Prozent machten ihr Kreuz beim Amtsinhaber, 16 Prozent stimmten gegen ihn. Spieckermann sagte nach der Wiederwahl: "Ich bin überwältigt und stolz über das deutliche Wahlergebnis. Es ist für mich aber auch ein Auftrag und eine Verpflichtung. In den nächsten Monaten sind einige wichtige Projekte fortzuführen: Unter anderem die Investitionen in die kommunale Infrastruktur, ganz speziell der zweite Bauabschnitt des Küstengymnasiums, die Erweiterungen der Kindertagesstätten und Schulen, aber auch die Unterstützung der Investoren bei der Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum." | NDR Schleswig-Holstein 10.06.24 08:30 Uhr

Gemeindevertreterwahl in Kankelau

In Kankelau im Kreis Herzogtum Lauenburg musste die Gemeindevertretung neu gewählt werden. Wegen zahlreicher Austritte war diese nicht mehr beschlussfähig. Deshalb setzten das Innenministerium und die Kommunalaufsicht eine Neuwahl an. Nun sieht die Vertretung so aus: Sechs von sieben Sitzen bekommen die "Bürger für Kankelau" und ein Sitz geht an Einzelbewerber Eugen Glaser-Riegler. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.24 08:30 Uhr

