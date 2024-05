Stand: 27.05.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Hunderte Einsätze wegen Unwetter

Die Unwetterlage im östlichen Teil von Schleswig-Holstein hat auch Lübeck getroffen. Ab 15 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Der Schwerpunkt der Einsätze im Bereich Lübeck lag laut Rettungsleitstelle in den Stadtteilen St. Lorenz, Vorwerk und Krempelsdorf. Es gab Wassereinbrüche in Gebäuden. In einem Einfamilienhaus sei die Elektroverteilung ausgefallen, hieß es. Ansonsten wurde überwiegend Wasser abgepumpt. Insgesamt kam es wegen des Unwetters in der Hansestadt zu 105 Einsätzen. Verletzt wurde niemand. Auch in Ostholstein kam mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter einiges an Regen runter. So gab es in Stockelsdorf eine Gewitterfront mit Hagel und mehrere Straßensperrungen. Einzelne, lokale Gewitterzellen gab es auch in Bad Schwartau - auch hier rückte die Feuerwehr aus. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Timmendorfer Strand: Bergung des Ponton verzögert sich

Nachdem am Freitag in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) die Bergung einer Arbeitsplattform, die sich unter der neuen Seebrücke verkeilt hatte, begonnen hat, teilte die Gemeinde jetzt mit, dass die Arbeiten länger dauern als geplant. Sie sollen heute fortgesetzt werden. Demnach hätten Taucher am Freitag damit begonnen, die gefluteten Lufttanks der havarierten Arbeitsplattform leerzupumpen. Diese konnten aber nicht wie geplant am gleichen Tag beendet werden. Die Plattform liegt noch schräg im Wasser. Die Eröffnung der neuen Seebrücke war für September geplant. Wie die Gemeinde weiter mitteilte, ist derzeit unklar, ob der Termin eingehalten werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Zwei Seniorinnen bei Unfall in Lübeck schwer verletzt

In Lübeck sind bei einem Unfall zwei Seniorinnen schwer verletzt worden. Laut Polizei erlitt auch ein weiterer Mann leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen ist der Mann mit seinem Wagen von der Autobahn abgefahren. Nach dem Abbiegen wurde er vom Auto einer 82-Jährigen getroffen. Die Frau habe vermutlich eine rote Ampel übersehen, teilte die Polizei mit. Sie und ihre ebenfalls ältere Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide Autos wurden abgeschleppt, die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

