Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

10.000 Euro für Kinderhospitz in Pansdorf

Die Service-Clubs "Round Table" und "Ladies Circle Ostholstein"e haben mit einem Online-Käsetasting mehr als 30.000 Euro für Familienhospize in Norddeutschland gesammelt. Allein mehr als 10.000 Euro gingen an den Familienhospizdienst Kinder auf Schmetterlingsflügeln in Pansdorf (Kreis Ostholstein). "Diese Vereine bringen Betroffene zusammen, so dass sie in den Austausch kommen, das Ganze steht auf ehrenamtlichen Beinen und diese Vereine sind auf Spenden angewiesen. Wir finden das eine ganz tolle ehrenamtliche Arbeit", sagte Mitinitiator Niko Raap NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Erste Bilanz Drägerwerk: schwacher Start ins Jahr

Der Umsatz beim Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf rund 736 Millionen Euro gefallen. Das hat das Unternehmen mitteilt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ist demnach mit 15 Millionen Euro gut halb so hoch wie vor einem Jahr. Im ersten Quartal 2023 habe die verbesserte Liefersituationen sowie ein Nachfrageschub nach Beatmungsgeräten aus China noch Rückenwind geliefert. Beide Effekte hätten nun gefehlt, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Mord an Mutter: Plädoyes vor dem Landgericht Lübeck

Seit knapp einem Monat steht ein 25 Jahre alter Mann in Lübeck vor Gericht, weil er seine Mutter getötet haben soll. Dem geständigen Mann wird vorgeworfen, Ende September 2023 die Frau im Zustand verminderter Schuldfähigkeit getötet zu haben. Am Dienstag sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:00 Uhr

