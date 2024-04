Stand: 15.04.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Behinderungen auf der A20 zwischen Lübeck-Süd und Lüdersdorf

Von jetzt an bis zum 22. April beginnen die Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Süd bis Lüdersdorf. Verkehrsbehinderungen und Staus sind möglich. Nach Angaben von Susann Sommerburg, Sprecherin der Autobahn GmbH Nord, erhalten beide Fahrbahnen einen neuen Belag. "Es ist im Prinzip der Lückenschluss zu dem, was wir im letzten Jahr begonnen haben. Es stehen dann zwei Fahrtrichtungen Richtung Osten, zur Verfügung und eine Fahrtrichtung Richtung Westen." Auch die Anschlussstelle Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) muss für die Vorbereitung bis zum 22. April gesperrt werden. Insgesamt soll die Sanierung bis zum 28. Juni dauern. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Großeinsatz an Bahnstrecke bei Mölln

In der Nacht zum Sonntag ist ein Regionalzug der Strecke Lübeck - Lüneburg kurz vor Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) zum Stehen gekommen und musste evakuiert werden. Die Strecke war stundenlang gesperrt. Durch diesen Zwischenfall, der nicht näher benannt wurde, ist es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Schnelleinsatzgruppe des Kreises Herzogtum Lauenburg gekommen, berichten die Lübecker Nachrichten. Demnach musste nach einem Notfall eine Schnellbremsung an einem Bahnübergang erfolgen. Nach Absprache fuhr der Zug später weiter bis zum Bahnhof Mölln, wo die Fahrgäste teilweise in Taxis zu ihren Zielorten gebracht wurden. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Ausstellung "Hello Lübeck" mit Schaumaktion am Holstentor

Eine rund um das Lübecker Holstentor geplante Kunstaktion wurde am Sonntag wegen starken Windes vom Nachmittag auf den Abend verschoben. Wie es von den Veranstaltern hieß, machte das Wetter den Organisatoren der Aktion einen Strich durch die Rechnung. Ein Schaumteppich aus 1.000 Litern Wasser, biologisch abbaubarem Spülmittel und Lebensmittelfarbe, schmückte dann am Abend das Lübecker Wahrzeichen. Die Aktion ist Teil der Ausstellung "Hello Lübeck. Dialoge mit der Kunsthalle St. Annen" von der Künstlerin Stephanie Lüning aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Künstlerin präsentierte ihre Schaumkunst bereits auch in Österreich, England oder Frankreich. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

