Stand: 19.03.2024 09:28 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Getötete Frau in Lübeck: Prozess gegen Sohn beginnt

Am Landgericht Lübeck beginnt heute ein Prozess gegen einen 25-Jährigen, der im September vergangenen Jahres seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung in der Lübecker Innenstadt getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft Lübeck wirft dem jungen Mann Totschlag vor. Am Tattag hatte die Mutter mehrfach die Polizei kontaktiert, weil sie sich von ihrem Sohn bedroht fühlte. Der damals 24-Jährige soll nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Tag vor der Tat aus einer Klinik entlassen worden sein. Er war aufgrund einer Fremd- und Eigengefährdung eingewiesen worden. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

UKSH-Mediziner entwickeln neue Therapie gegen Herzmuskelschwäche

Mediziner der Universitätskliniken in Lübeck und Göttingen haben ein Medikament entwickelt, mit dem Herzmuskelschwächen behandeln werden können. Nach Angaben der Forscher deuten erste Studienergebnisse zu dem sogenannten Herzpflaster auf seine Wirksamkeit hin. Das Pflaster besteht aus künstlich hergestellten Herzmuskelzellen und soll dazu in der Lage sein, neue Muskeln aufzubauen und so die Herzleistung zu verbessern. An der ersten Studienphase nahmen zwölf Menschen teil, in der zweiten Phase sollen nun weitere 35 Menschen behandelt werden. Das Pflaster soll eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um auch an anderen Standorten Patientinnen und Patienten damit zu behandeln. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Maschinenschaden bei der "Nils Holgersson"

Die Ostseefähre "Nils Holgersson" liegt seit Januar 2024 in Lübeck-Travemünde fest. Grund dafür ist ein Maschinenschaden. Voraussichtlich Ende April soll sie wieder einsatzbereit sein, sagt die Reederei TT-Line. Die Maschinenanlage werde zurzeit am Anleger in Travemünde repariert. Die "Nils Holgersson" soll nach bisherigen Planungen ihren Liniendienst in der zweiten Aprilhälfte wieder aufnehmen. Das Schiff bietet Platz für etwa 800 Passagiere und mehr als 200 Sattelzüge. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 08:30 Uhr