Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Jugendgewalt in Bad Schwartau

Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass Jugendkriminalität in Schleswig-Holstein zugenommen hat. In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ist die Zahl allerdings zurückgegangen: Dort gab es 2022 insgesamt 145 Fälle von Jugendgewalt, vergangenes Jahr waren es 90. Landesweit ist etwa jeder fünfte Tatverdächtige laut Statistik jünger als 21 Jahre alt. Und auch die Zahl der tatverdächtigen Kinder hat mit etwa 3.500 ein Zehnjahreshoch erreicht. Unter jungen Menschen nehmen zum Beispiel Raub und Erpressung zu, aber auch gefährliche und schwere Körperverletzung. Experten sehen viele Gründe dafür, einer sei beispielsweise ein Corona-Nachholeffekt. Vor allem gewaltbereite Jugendliche würden ihre Grenzen testen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Erzwingungshaft für Mutter wegen nicht eingehaltener Schulpflicht

Eine Mutter aus dem Kreis Ostholstein muss drei Tage ins Gefängnis, weil sie ihren Sohn nicht zur Schule geschickt hat. Damit ist ein Haftbefehl des Verwaltungsgerichts Schleswig von Anfang Februar rechtskräftig geworden. Die Haft sei keine Strafe, sondern eine Erzwingungshaft, heißt es. Die Mutter soll dazu gebracht werden, ihren Sohn in einer staatlich anerkannten Schule anzumelden. Das diene dem Wohl des Kindes, teilte ein Sprecher des Kieler Bildungsministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

UKSH Leberkrebs-Zentrum ausgezeichnet

Das Leberkrebs-Zentrum des UKSH am Campus Lübeck ist ausgezeichnet worden. Dort werden Patientinnen und Patienten mit Tumoren in der Leber oder den Gallenwegen versorgt. Die Deutsche Krebsgesellschaft habe mit der Zertifizierung des Zentrums die hohe Expertise bestätigt, heißt es vom UKSH. Gelobt wurden das eng vernetzte interdisziplinäre Behandlungsteam, das persönliche Engagement der Beteiligten und die Forschungen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Tourismus: Noch niedrige Buchungszahlen an der Ostsee

Trotz gestiegener Preise und sparsamerer Gäste hoffen die Touristiker in Schleswig-Holstein auf einen guten Saisonstart. Die Buchungszahlen liegen in diesem Jahr noch etwas unter dem Niveau, der Grund sei das frühe Osterfest, sagte eine Sprecherin von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Wenn es wärmer werde, steige bei den Gästen erfahrungsgemäß auch die Lust auf ein Wochenende an der Ostsee. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

