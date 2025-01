Stand: 20.01.2025 09:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Wohnungen, Schulen, Stadion: Landeshauptstadt Kiel investiert

Die Stadt Kiel arbeitet in diesem Jahr an einigen Großprojekten in den Bereichen Stadtentwicklung, Infrastruktur sowie die Sanierung von Schulen und Sportstätten. Der Umbau des Holstein Stadions werde noch in diesem Jahr beginnen, außerdem solle die neue Grundschule in Gaarden zum neuen Schuljahr ihre Türen öffnen. Zudem sollen laut Stadt im Sommer 22 Sozialwohnungen am Tilsiter Platz in Mettenhof fertig werden. In den Stadtteilen Neumühlen-Dietrichsdorf und Wellsee werde Ende des Jahres der Bau von über 40 weiteren Wohnungen beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Kieler Brauerei Lille meldet Insolvenz an

Die Kieler Brauerei Lille hat nach eigenen Angaben Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen der beiden Geschäftsführer Max Kühl und Florian Scheske ist in der Landeshauptstadt für ihr handwerklich gebrautes Bier bekannt. Bereits seit der Corona-Krise kämpfen die beiden nach eigenen Angaben mit finanziellen Problemen. Der Betrieb laufe erst mal ohne Einschränkungen weiter, die Angestellten würden die kommenden drei Monate Insolvenzgeld bekommen. Um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, solle nun ein Investor gefunden werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Überfall auf Tankstelle in Mönkeberg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Mönkeberg (Kreis Plön). Nach Angaben der Ermittler haben zwei Männer am Donnerstagabend die Mitarbeiterinnen der Tankstelle am Heikendorfer Weg mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert. Nachdem die Mitarbeiterinnen ihnen das Geld übergeben hatten, flüchteten die Täter in einem dunklen Auto in Richtung des Kieler Stadtteils Neumühlen-Dietrichsdorf. Laut Polizei sind die Täter zwischen 18 und 21 Jahre alt und schlank. Beide waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

