Stand: 16.01.2025 09:06 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Studenten-Demo gegen Mehrkosten beim Studium

Studierende aus ganz Schleswig-Holstein wollen am Mittag in Kiel gegen die vom Land geplante Einführung von Verwaltungsgebühren demonstrieren. Dazu hat der Allgemeine Studierendenausschuss der Uni Kiel aufgerufen. Die Polizei erwartet rund 600 Teilnehmer. Der Düsternbrooker Weg wird zwischen Luisenweg und Karolinenweg von 13 bis 16 Uhr komplett gesperrt. Das Wissenschaftsministerium plant, dass Studierende künftig jedes Semester 60 Euro mehr bezahlen sollen - um so die Verwaltung der Hochschulen zu finanzieren. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Innen- und Rechtsausschuss zu Vorwürfen von Polizeigewalt

Der Innen- und Rechtsausschauss des Landes hat sich gestern mit dem Fall zweier Kieler Polizisten befasst. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Die beiden Beamten sollen Anfang 2023 in der Schönberger Straße auf einen am Boden liegenden 28-Jährigen eingeschlagen haben - angeblich, weil dieser Widerstand bei einer Durchsuchung geleistet habe. Ein Handyvideo deutet allerdings auf einen mutmaßlichen Fall von Polizeigewalt hin. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) erklärte, dass die Polizisten trotz des Verfahrens weiter im Dienst seien und man jetzt untersuchen müsste, ob die Durchsuchung rechtens war. Die Innenministerin teilte auch mit, dass noch kein Disziplinarverfahren gegen die beiden Beamten eingeleitet worden sei. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Schiff statt Flugzeug: Einigung vor dem Arbeitsgericht

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) und der Forscher Gianluca Grimalda haben sich vor dem Arbeitsgericht auf einen Vergleich geeinigt. Das teilte das Wissenschaftler-Netzwerk Scientist Rebellion mit, dem auch Grimalda angehört. Dem Forscher war 2023 vom IfW gekündigt worden. Er war zu Forschungszwecken in Papua-Neuguinea. Bei seiner Rückreise nach Kiel kam es zu Visa- und Sicherheitsproblemen. Sein Arbeitgeber ordnete daraufhin an, den Rückweg per Flugzeug anzutreten, um pünktlich zurück in Kiel zu sein. Das lehnte der Forscher damals nach eigenen Angaben aus "klimabewusster Überzeugung" ab, er wollte die Reise per Schiff antreten. Das Institut kündigte schließlich seinen Arbeitsvertrag. Die erste Klage von Grimalda war im Februar vom Arbeitsgericht abgewiesen worden. In zweiter Instanz kam es jetzt zum Vergleich. Die genaue Höhe ist nicht bekannt, Grimalda will jedoch 75.000 Euro für den Umwelt- und Klimaschutz spenden. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2025 | 08:30 Uhr