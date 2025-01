Stand: 02.01.2025 08:37 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Holstein Kiel startet mit öffentlichem Training

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel ist in das neue Jahr mit der Mission Klassenerhalt gestartet. Am Donnerstagvormittag um 11 Uhr wird es in Kiel-Projensdorf ein öffentliches Training geben. Das erste Mal mit dabei ist auch Winterneuzugang David Zec. Der 24 Jahre alte slowenische Innenverteidiger soll der Defensive der "Störche" mehr Halt geben. Weitere Verstärkungen schließt der Verein nicht aus. Am kommenden Sonntag steht ein Testspiel bei Ligakonkurrent Union Berlin auf dem Programm. In der nächsten Woche muss Holstein Kiel dann am Sonnabend (11.1.) das erste Auswärtsspiel in diesem Jahr beim SC Freiburg bestreiten. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 09:00 Uhr

Bilanz der Silvesternacht in und um Kiel

Die Einsatzkräfte in Kiel, Neumünster sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde sind in der Silvesternacht zu 170 Einsätzen ausgerückt. Einen größeren Einsatz gab es laut Polizei in Kiel-Gaarden: Etwa 50 bis 60 Menschen behinderten demnach einen Rettungseinsatzbei einem 35-Jährigen mit Verdacht auf Herzinfarkt. Polizeibeamte seien dann vor Ort in der Diedrichstraße bepöbelt worden. Es soll nun geprüft werden, ob durch die Behinderung eine unterlassene Hilfeleistung vorliegen könnte, so die Polizei. In Reesdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde war die Feuerwehr laut Leitstelle mit einem Großbrand beschäftigt. Dort brannte zunächst eine Mülltonne. Das Feuer griff dann über ein Carport auf ein Mehrfamilienhaus über. Drei Personen wurden verletzt, die Anwohner wurden in eine Sammelstelle gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

42-Jähriger in Kiel getötet: Zwei Personen festgenommen

Nachdem in Kiel in der Nacht zu Dienstag ein 42-jähriger Mann getötet worden war, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Silvester in einer Unterkunft für obdachlose Menschen. Kurz nach Mitternacht soll es dort zu einem gewaltsamen Streit zwischen dem Opfer und den beiden 24 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen gekommen sein. Hintergründe zum Tod des Obdachlosen hat die Polizei noch nicht bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Kiel: Fördefährlinie F1 fährt nach Weihnachtspause wieder

Von Donnerstag an überquert die Fördefährlinie F1 nach der Weihnachtspause wieder die Kieler Förde. Die Schiffe fahren ab sofort nach einem neuen Fahrplan. Auch der Anleger Friedrichsort wird demnach wieder angelaufen. Dieser war seit Ende Juli gesperrt gewesen. Da der Anleger im kommenden Jahr ausgebaut werden soll, hatte der Kampfmittelräumdienst dort nach Munition gesucht. Es gab laut laut Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mehrere Funde, weshalb sich die Sperrung in die Länge gezogen hatte. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

