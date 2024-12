Stand: 23.12.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kiel

In Kiel hat sich ein Mann am Sonntagabend eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten hatten Anwohner der Straße Erlenkamp die Polizei alarmiert, weil der Mann torkelnd in sein Auto gestiegen war. Die Verfolgungsfahrt endete nach etwa 500 Metern an einer Verkehrsinsel in der Schönberger Straße. Auf seiner Flucht rammte der Fahrer vier parkende Fahrzeuge und mehrere Verkehrsschilder. Er kam verletzt in ein Krankenhaus, ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 20.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

Endspurt im Weihnachtsgeschäft: Gute Stimmung im Kieler Citti-Park

Für die Geschäfte in den Innenstädten und Einkaufszentren läuft der Endspurt des Weihnachtsgeschäfts. Laut Handelsverband Nord war die Branche mit verhaltenem Optimismus in die Adventszeit gestartet. Einen Tag vor Heiligabend herrscht zum Beispiel unter den Gewerbetreibenden in den drei Citti-Parks in Kiel, Lübeck und Flensburg gute Stimmung, sagte Centermanager Jan Meyer: "Wir freuen uns guter Frequenzen, das heißt Besucherzahlen, die zum Teil höher sind als im Vorjahr. Und auch was wir von unseren Mietern - also Händlern - gehört haben, ist, dass sie mit ihrem Weihnachtsgeschäft bisher zufrieden sind." | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

Winterpause bei der Schlepp- und Fährgesellschaft in Kiel

Wer regelmäßig mit der Fährlinie 1 die Kieler Förde überquert, muss sich von Montag an eine Alternative suchen. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) startet nach eigenen Angaben in die Winterpause bis einschließlich Neujahr. Ab dem 2. Januar fahren die Fördeschiffe dann nach einem neuen Fahrplan. Dann wird auch der Anleger Friedrichsort wieder angelaufen. Dieser ist seit Ende Juli gesperrt. Da der Anleger im kommenden Jahr barrierefrei ausgebaut werden soll, hatte der Kampfmittelräumdienst dort nach Munition gesucht. Aufgrund einiger Funde hatte sich die Sperrung laut SFK in die Länge gezogen. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

