Stand: 16.12.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Fahrplanwechsel: Weniger Zugverbindungen im Nahvekehr

Seit dem 15. Dezember gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Das hat zur Folge, dass auf einigen Strecken in unserer Region weniger Züge fahren. Davon betroffen sind zum Beispiel der RE7 zwischen Kiel und Hamburg sowie die RB75 zwischen Kiel und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dort entfallen überwiegend Fahrten in der Nacht. Noch mehr Verbindungen fallen beim RE82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe weg: Auch hier sind Fahrten in der Nacht gestrichen. Aber auch am Sonnabend und Sonntag fahren keine Züge, vor allem morgens zwischen 6 und 8 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Wahl: Rendsburgerin Mitglied im deutschen Sportteam des Jahres

Die Rendsburgerin Elisa Mevius ist zusammen mit Sonja Greinacher, Marie Reichert und Svenja Brunckhorst zum deutschen Sportteam des Jahres gewählt worden. Das hat die Wahl in Baden-Baden am Abend ergeben. Die vier Sportlerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris überraschend die Goldmedaille im 3X3 Basketball gewonnen, einer Basketball-Variante, bei der nur auf einen Korb gespielt wird. Sie landeten noch vor dem Überraschungs-Fußballmeister Bayer Leverkusen. Platz drei gewann das deutsche Handballteam um den Kieler Rune Dahmke, das in Paris die Silbermedaille holte. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Kieler Stadtmission veranstaltet Weihnachtsessen für wohnungslose Menschen

Die Stadtmission Kiel veranstaltet am Donnerstag für 120 wohnungslose Menschen ein Weihnachtsessen. Es wird in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfinden. "Sie bekommen ein schönes Essen, einen Nachtisch und ein Geschenk. Das alles ist von unseren Charity-Damen organisiert worden", sagte Karin Hellmer, Geschäftsführerin der Stadtmission. Bei der Veranstaltung gehe es um Wertschätzung. Und man wolle zeigen, dass auch Menschen, die ansonsten keine Familie, keine Freunde und Verwandte haben, Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wird im Forum für Baukultur anwesend sein. Dort soll das Weihnachtsessen stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 08:30 Uhr