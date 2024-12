Stand: 10.12.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Anschlussstelle Bordesholm: Sperrungen an der A7

An der A7, Anschlussstelle Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde), fließt laut Autobahn GmbH bis Freitag täglich zwischen 9 und 16 Uhr der Verkehr in beide Richtungen einspurig. Gründe seien die Kontrolle und Wartung der neu gebauten Brücke, zudem würden die gelben Fahrbahnmarkierungen erneuert. Am Mittwoch wird laut Autobahn GmbH zudem tagsüber die Anschlussstelle in Richtung Hamburg komplett gesperrt, sodass die Auffahrt auf die A7 nicht möglich ist. Eine Umleitung werde eingerichtet. Mitte 2025 soll die neue Autobahn-Brücke fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Neuer Abschnitt der B404/A21 bei Nettelsee freigegeben

Knapp fünf Kilometer der zukünftigen A21 zwischen Nettelsee und Klein Barkau (beide Kreis Plön) in Richtung Kiel sind laut Autobahn GmbH seit Mitternacht (10.12.) freigegeben. Dort steht zunächst eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die bislang genutzte Kreisstraße bei Warnau wird bis zum 20. Dezember gesperrt und ausgebessert. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Eckernförde: Prozess gegen vier Soldaten beginnt

Am Amtsgericht Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beginnt am Dienstag ein Prozess gegen vier Soldaten. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft unter anderem Digitalkameras, Spezialkopfhörer sowie Funkgeräte im Wert von 115.000 Euro gestohlen haben. Die zum Tatzeitpunkt 18- bis 21-jährigen Soldaten sollen unter anderem in eine Kaserne in Alt-Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und in den Marinestützpunkt in Eckernförde eingebrochen sein. Später sollen sie das Diebesgut verkauft haben. Konkret spricht die Staatsanwaltschaft von Bandendiebstahl, Sachbeschädigung und Verabredung zum Verbrechen. Ein Urteil wird am ersten Verhandlungstag noch nicht erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

