Stand: 09.12.2024 09:04 Uhr

Campingplatz in Waabs als "ADAC Super Campingplatz" ausgezeichnet

Das Campingportal PINCAMP hat den Campingplatz in Waabs im Kreis Rendsburg-Eckernförde als sogenannten "ADAC Super Campingplatz" ausgezeichnet. Die Inspekteure achteten dabei auf Sanitärausstattung, Platzgelände, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Nach Angaben des Campingportals ist Schleswig-Holstein in Deutschland das Bundesland mit den meisten "Super Campingplätzen". | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Mattis Deba holt Platz eins bei Cyclocross Nordmeisterschaften in Kiel

Mattis Deba ist bei den Cyclocross Nordmeisterschaften in Kiel in der U19 auf Platz eins gefahren. Cyclocross ist eine Disziplin im Radsport, bei der die Fahrerinnen und Fahrer auf unbefestigten Rundkursen fahren. Mattis Deba, der für den Kieler RV fährt, ist außerdem auch 2. bei den Norddeutschen Meisterschaften geworden. Nach seinem Sieg am Wochenende sagte er: "Man muss sich die ganze Zeit konzentrieren und gleichzeitig auf den Geraden immer Gas geben. Das ist auch im Cross die Schwierigkeit, dass man beides machen muss." Bei den Frauen ist Rhea Richter vom SG Athletico Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hinter der drei-fachen Weltmeisterin im Cyclocross, Cordula Biermann, Zweite geworden. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Diskussion in Kiel: Was tun gegen den Personalmangel im ÖPNV?

Im Kieler Informations- und Technologiezentrum findet am Montag eine Diskussionsrunde zum Thema "Was tun gegen den Personalmangel im ÖPNV?" statt. Im Fokus sollen die Herausforderungen und Chancen der internationalen Fachkräfte-Rekrutierung stehen. Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU), Nizar Jebabli, der Konsul der Tunesischen Republik in Hamburg und andere Mobilitätsexpertinnen und -experten werden dabei sein. Veranstaltet wird die Diskussionen von der Visabee GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Syrerinnen und Syrer feiern Assads Sturz in der Region

In der Region um Kielhaben am Sonntag Syrerinnen und Syrer Assads Sturz gefeiert. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren laut Polizei 400 Menschen am Obereiderhafen unterwegs. In Kiel feierten rund 600 Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz. Und in Neumünster waren es 100 Personen. In weiten Teilen Syriens hatten am Wochenende Rebellengruppen die Kontrolle im Land übernommen. In ganz Schleswig-Holstein gab es deswegen Feierlichkeiten.| NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

