Kieler Universität erhält drei EU-Forschungsförderungen

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat drei begehrte EU-Forschungsförderungen erhalten. Nach Angaben der Universität bekommen insgesamt drei Forscherinnen und Forscher jeweils zwei Millionen Euro für ihre Projekte. Mit dem Geld können sie in den kommenden fünf Jahre ihre Forschungen in den Bereichen Experimentelle und Angewandte Physik, Informatik und Ur- und Frühgeschichte vorantreiben. Mit der EU-Forschungsförderung werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefördert, um Projekte mit Potenzial zu realisieren. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

Ausbau der B404 zur A21 auch im Kieler Stadtgebiet?

Der Wirtschaftsausschuss des Landtages diskutiert am Mittwoch in Kiel über den Ausbau der B404. Es soll dabei laut Ausschuss besonders um die Planungen in dem Gebiet der Landeshauptstadt gehen. Die Planungsgesellschaft DEGES hatte die Pläne dazu in einem Gutachten mitgeteilt. Darin empfiehlt die Planungsgesellschaft, die B404 auch innerhalb Kiels als A21 weiterzuführen. Eine zusätzliche Verbindung zur B76 soll dagegen zurückgestellt werden, so der Plan der Experten. Denn die Kosten seien um 100 Millionen Euro gestiegen. Das Land will nun zusammen mit der DEGES und dem Bundesverkehrsministerium das weitere Verfahren für den etwa 2,1 Kilometer langen Abschnitt abstimmen. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

Kiel: Mann wird bei Schusswechsel mit Polizei verletzt

Die Polizei hat in Kiel einen 38-Jährigen festgenommen. Zuvor hatte es einen Schusswechsel zwischen den Beamten und dem Mann gegeben. Nach Angaben der Beamten war der Festgenommene zuvor mit einem Auto unterwegs. "Er hat aus seinem Wagen heraus von der Schusswaffe Gebrauch gemacht", sagte Polizeisprecherin Stephanie Lage NDR Schleswig-Holstein. Die Beamten stoppten gegen 14.30 Uhr das Auto in der Werftstraße am Kieler Ostufer. Der Mann wurde dann bei einem weiteren Schusswechsel verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen zu den Hintergründen der Tat gaben Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 06:00 Uhr

