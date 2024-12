Stand: 02.12.2024 08:21 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Dreitägiger Warnstreik bei Verkehrbetriebe Kreis Plön (VKP)

Ver.di hat bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön (VKP) zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen um einen neuen, bundesweiten Eisenbahn-Tarifvertrag. "Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Eisenbahntarifvertrag sind mit einer Forderung von 350 Euro Lohnerhöhung in die Tarifrunde gestartet. Tatsächlich sind wir dabei noch weit entfernt", sagt Markus Jakupak von ver.di. Nicht betroffen von der Aktion sind die restlichen privaten und kommunalen Busunternehmen in der Region. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Grundsteinlegung für neue Forschungsbauten an Kieler Uni

Auf dem Gelände der ehemaligen Hautklinik in der Kieler Feldstraße sollen zwei Uni-Neubauten entstehen. Am Montagvormittag wurde der Grundstein gelegt für das Hugo Salomon Forschungszentrum sowie das Braak Forschungszentrum für integrative Systemmedizin. Sie sollen Teil des neuen medizinischen Forschungs- und Lehre-Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel werden. Neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) waren auch der Dekan der Medizinischen Fakultät der CAU Joachim Thiery sowie Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) dabei. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Rendsburger Kanaltunnel gesperrt

Der Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr hat die Oströhre in Fahrtrichtung Norden des Rendsburger Kanaltunnels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben der Behörde Umbauarbeiten an der Tunneltechnik. Dafür muss die sicherheitsrelevante Höhenkontrolle ausgeschaltet werden. Um 17 Uhr soll die Röhre wieder freigegeben werden. Am Dienstag will der Landesbetrieb dann die Weströhre, ebenfalls für Umbauarbeiten und im gleichen Zeitraum sperren. Eine Ausnahme gibt es für den ÖPNV: Busse dürfen die Tunnelröhren während der Bauarbeiten vorsichtig befahren. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

B76 zwischen Raisdorf und Weinberg Siedlung gesperrt

In Schwentinental im Kreis Plön wird die Bundesstraße 76 zwischen Raisdorf und Weinberg Siedlung bis Freitag gesperrt - jeweils tagsüber von 9 bis 15 Uhr. In dem Bereich werden laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Bäume an der Straße zurückgeschnitten. Der Fuß- und Radweg ist aber frei. Es gibt eine Umleitung ab Raisdorf über die B202 Richtung Rastorf und dann über die Landesstraße 211 bis Preetz und umgekehrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.12.2024 | 08:30 Uhr