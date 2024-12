B76 zwischen Raisdorf und Weinberg Siedlung gesperrt Stand: 02.12.2024 08:40 Uhr In Schwentinental im Zuge der B76 kann es in dieser Woche etwas länger dauern. Die Bundesstraße ist tagsüber wegen Baumarbeiten jeweils von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Es gibt Umleitungen.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in dieser Woche auf der B76 im Kreis Plön auf Behinderungen einstellen. In Schwentinental (Kreis Plön) wird die Bundesstraße 76 zwischen Raisdorf und Weinberg Siedlung bis Freitag gesperrt - und zwar jeweils von 9 bis 15 Uhr. In dem Bereich werden laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Bäume an der Straße zurückgeschnitten. Der Fuß- und Radweg ist aber frei. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, deshalb sind terminliche Verschiebungen möglich.

Umleitungen über die B202 und L211

Die ausgeschilderte Umleitung führt ab Raisdorf über die B202 Richtung Rastorf sowie die L211 bis Preetz und umgekehrt. Ortskundigen wird empfohlen den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Der öffentliche Personennahverkehr kann den Baubereich durchfahren, ebenso wie Rettungsdienst und Polizei. Der LBV.SH bittet, sich auf die Arbeiten einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle.

