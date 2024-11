Stand: 28.11.2024 08:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kündigungen in den Schön Kliniken zum Jahresende angekündigt

Die Schön Kliniken in Rendsburg und Eckernfördewollen zum Ende des Jahres 250 Arbeitsstellen streichen - das ist am Donnerstag ein Thema im Sozialausschuss in Kiel. In der vergangenen Woche hatte ein Sprecher der Kliniken bestätigte, dass es im nicht-medizinischen Bereich Kündigungen geben solle. Betroffen sind 16 Berufsgruppen - beispielsweise im Sekretariat, Transportdienst oder an der Rezeption. Geschäftsführer David Kayser rechtfertigte den Schritt als "alternativlos". Er sagte, man führe Gespräche mit der Agentur für Arbeit und der Wirtschaftsförderung, um Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung in anderen Unternehmen zu sondieren. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Starkregen sorgt für viele Einsätze

Der Starkregen hat in der Nacht in Schleswig-Holstein und auch in der Region in und um Kiel die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Laut Leitstelle Mitte gab es in Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde insgesamt elf wetterbedingte Einsätze. Vor allem habe es verstopfte Gullis und überschwemmte Straßen gegeben. Unfälle oder Verletzte gab es keine. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Kiel: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf der B76 in Kiel einen Unfall versucht. Laut Polizei kam der 42-Jährige aus Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Mittwochmorgen von der Straße ab und fuhr über die B503 auf die B76. Kurz vor der Holtenauer Hochbrücke stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt. Der 42-Jährige ist vom Unfallort geflohen, musste aber wenig später selbst wegen eines Frontschadens stehen bleiben. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von 3,0 Promille. Die Polizeibeamten stellten außerdem fest, dass das Auto vor kurzem als gestohlen gemeldet wurde. Falls weitere Personen geschädigt wurden, sollen sich diese bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 08:30 Uhr