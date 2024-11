Stand: 15.11.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

A7: 56-Stunden Vollsperrung auf Rader Hochbrücke ab Freitagabend

Die A7 in Fahrtrichtung Nord wird ab Neumünster-Nord über das Wochenende voll gesperrt. Von Freitagabend um 21 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr müssen Autofahrerinnen und Autofahrer Umwege einplanen. Die Fahrbahn wird für den Ersatzneubau der Rader Hochbrücke bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und den Ausbau der A7 saniert. Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Neue Strategien zur Bergung von Altmunition aus den Meeren in Kiel

Wissenschaftler aus mehreren Ländern haben in Kiel damit begonnen, Strategien für die Bergung von Munitionsaltlasten zu entwickeln. Nach Angaben des Geomar Helmholtz-Zentrum beteiligen sich 20 internationale Partner an dem EU-Projekt, für das sechs Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung stehen. In den nächsten dreieinhalb Jahren sollen die Experten Lösungen erarbeiten, wie die Altlasten, die überall in Europa Gewässer gefährden, geborgen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Erneut Warnstreiks bei privaten Busunternehmen

Seit Freitagmorgen streiken die Beschäftigten der privaten Busunternehmenin Schleswig-Holstein. Bis Sonntag mit Dienstschluss hat ver.di sie aufgerufen die Arbeit niederzulegen. In Kiel und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist davon unter anderem das Unternehmen Autokraft betroffen. Auch der Flughafenzubringer Kielius und die Linie X85 in Richtung Puttgarden werden bestreikt. Der Omnibusverband Nord kritisiert die Streikaktionen und fordert, dass ver.di wieder um einen Tarifabschluss verhandelt. Wann es Gespräche zwischen den beiden Tarifparteien geben wird, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

