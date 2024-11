Stand: 13.11.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

ARD Jugendmedientag: Schüler zu Gast im NDR-Landesfunkhaus

Beim ARD Jugendmedientag geben Journalistinnen und Journalisten am Mittwoch Jugendlichen ab der 8. Klasse Einblicke in die redaktionelle Arbeit. Im Fokus des Jugendmedientages stehen diesmal Nachrichten - auch beim NDR Landesfunkhaus in Kiel. Laut einer bundesweiten Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest aus dem vergangenen Jahr informieren sich 30 Prozent der befragten 12- bis 19-Jährigen über Internetplattformen wie Youtube, TikTok oder Instagram. Das Problem dabei ist laut Bundeszentrale für politische Bildung, dass auf den sozialen Medien immer wieder auch Falschmeldungen verbreitet werden und diese oft nur schwer von echten Nachrichten zu unterscheiden sind. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:00 Uhr

Unfall mit Rettungswagen in Kiel

In der KielerInnenstadt ist am Dienstagabend ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen - eigentlich war der Wagen im Einsatz in Richtung Krankenhaus unterwegs. Durch den Aufprall ist das Auto über einen Gehweg geschleudert und vor einer Hauswand stehen geblieben. Laut Feuerwehr blieb der Patient im Rettungswagen aber unverletzt. Er wurde mit einem anderen Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt - auch sie kamen ins Krankenhaus. Zu dem Zusammenstoß kam es den Angaben zufolge an einer Kreuzung der Kieler Innenstadt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Jobmesse an der Fachhochschule Kiel

In Kiel können sich Studierende und Schülerinnen und Schüler bei der Jobmesse "talent transfer" über Berufsangebote informieren. Die Messe wird von der FH und der Christian Albrechts Universität Kiel veranstaltet. 93 Unternehmen, Behörden und Organisationen sind dabei - unter anderem das Diakonische Werk Husum oder die Lürssen-Kröger-Werft. Die Messe geht bis 16 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Schulen in SH für Sporttalentförderung ausgezeichnet

Damit die Sporttalente im Land zukünftig eher erkannt und besser gefördert werden können, sind am Dienstag in Neumünster fünf weiterführende Schulen aus unserer Region als sogenannte "Partnerschule Talentförderung" zertifiziert worden. Sie haben in den vergangen zwei Jahren ihren Sportschwerpunkt ausgebaut. Dazu zählen das Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz (Kreis Plön), die Herderschule Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), das Hans Geiger und das Thor Heyerdahl Gymnasium in Kiel sowie die Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg (Kreis Plön). Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte, das Zusammenspiel von Sport und Schule sei grundlegend für die Talente. So könnten sie sowohl im Sport als auch in der Bildung die bestmögliche Leistung erreichen. Insgesamt haben 15 Schulen im Land die Zertifizierung "Partnerschule Talentförderung" erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

