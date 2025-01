Stand: 29.01.2025 08:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ausfälle bei Erixx und Nordbahn im Februar

Bei den Zügen von Nordbahn und Erixx wird es im Februar Fahrplanabweichungen geben. Das haben beide Verkehrsunternehmen mitgeteilt. So gibt es in der Nacht auf den 6. Februar Teilausfälle zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf sowie Kiel und Plön (Kreis Plön). Außerdem werden dann die Fahrzeiten zwischen Lübeck und Plön geändert. Grund seien Gleisbauarbeiten. Auf der Nordbahn-Strecke zwischen Kiel und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fallen in der Nacht auf den 6. Februar alle Zugverbindungen sowie auf den 9. Februar Züge der Linie RB75 aus. Außerdem wird die Strecke nach Angaben der Nordbahn zwischen dem 12. Februar und dem 7. März immer wieder teilweise oder komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Einbruch in Achterwehr - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus am Sonnabend in Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben der Ermittler verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 9 und 19 Uhr durch die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus am Walnußring. Da die Tür zur Straße hinaus geht, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise von Anwohnerinnen und Anwohnern. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Spiegel ab, Türen zerkratzt: Mehr als 20 Autos in Kiel beschädigt

Mindestens 24 geparkte Autos sind in der Kieler Innenstadt in der Nacht zu Mittwoch beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden am Martensdamm und in den umliegenden Straßen Außenspiegel abgetreten und Türen zerkratzt. Gegen kurz nach zwei Uhr nahm eine Streife dann einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er ist laut Polizei in eine Fachklinik eingeliefert worden. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Zehntausend Euro. Wer Mittwochfrüh im Kieler Innenstadtbereich Schäden an seinem Auto feststellt, soll sich im zweiten Revier der Kieler Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 08:30 Uhr