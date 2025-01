Stand: 28.01.2025 08:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

9.000 Menschen in Kiel gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

In der Kieler Innenstadt haben am Montag rund 9.000 Menschen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Veranstalter hatten zuvor mit 1.000 Teilnehmenden gerechnet. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" bildeten sie eine Menschenkette, die vom Rathausplatz rund um die Kieler Oper bis zur Waisenhofstraße reichte. Aufgerufen zur Aktion hatten das Theater Kiel, Partnerschaft für Demokratie und der ZBBS. Auch in anderen Orten in der Region gab es Gedenkveranstaltungen. In Neumünster beispielsweise mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Vicelin-Kirche. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Feuer auf Bauernhof in Steenfeld

In Steenfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Montagabend eine Werkstatt auf einem Bauernhof gebrannt. Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben zufolge einen größeren Brand verhindern, denn das Feuer drohte auch auf den Dachboden des Gebäudes überzugreifen. Die Löscharbeiten wurden durch die starke Rauchentwicklung erschwert. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach zweieinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Bis zu 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Schwebefähre in Rendsburg wird gewartet

Am Dienstag (28.1.) müssen sich Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger einen anderen Weg über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) suchen. Die Schwebefähre dort fährt bis zum Mittag nicht. Sie wird laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes planmäßig gewartet. Ab 14 Uhr soll sie ihren Betrieb wieder aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

