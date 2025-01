Stand: 22.01.2025 09:37 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Großbrand in Rastorf: Nachlöscharbeiten dauern an

In Rastorf (Kreis Plön) ist Mittwochmorgen ein Mehrzweckgebäude komplett ausgebrannt. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten, so ein Feuerwehr-Sprecher. Er sagte, dass nur noch die Grundmauern stehen. Ein Bagger reißt jetzt verbliebene Wände ein, um Glutnester zu finden. In dem Gebäude waren laut dem Sprecher unter anderem Wohnräume, eine Firma und ein Vereinsheim eines Motorradclubs untergebracht. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Löscharbeiten noch bis mindestens 12 Uhr andauern. Solange bleibt auch die B202 zwischen Wittenberger Passau und Rastorfer Passau gesperrt. Nach wie vor sind rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 10:00 Uhr

400.000 Euro für Forschungsprojekte der FH Kiel

Das Land Schleswig-Holstein fördert zwei Forschungsprojekte der Fachhochschule Kiel. Digitalminister Dirk Schrödter (CDU) übergibt heute die Förderbescheide in Höhe von insgesamt 400.000 Euro, teilte die FH mit. In dem ersten Projekt geht es darum, das Mitarbeitende von Unternehmen mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz beispielsweise Maschinen reparieren können, ohne eine entsprechende Fachausbildung zu besitzen. Das zweite Forschungsvorhaben will die KI dazu nutzen, Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse in den Firmen zu erleichtern. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 11:00 Uhr

Nach Messerangriff auf 13-Jährigen: Haftbefehl gegen alle sieben Tatverdächtigen

Nach dem Messerangriff auf einen 13-jährigen Jungen in Kiel-Hassee hat das Jugendgericht Kiel Dienstagabend gegen alle sieben Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Dienstag sind die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht vorgeführt worden. Eine Sprecherin der Polizei Kiel sagte, dass zwei der Tatverdächtigen in Haft gegangen seien. Die fünf anderen, darunter eine Frau, waren unter 18 Jahre alt und durften nach Hause. Auf einem Schulgelände soll es laut Polizei zu einem Streit gekommen sein, wo der 13-Jährige mit einem Messer schwer verletzt wurde. Nach einer Notoperation im Krankenhaus sei der Zustand des Opfers inzwischen stabil, heißt es von der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Kiel: Mann bei Feuer gestorben

Bei einem Großbrand in Kiel-Elmschenhagen ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am späten Dienstagnachmittag im zweiten Stock eines Reihenhaus ausgebrochen. 36 Einsatzkräfte waren vor Ort. In der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, fanden Feuerwehrleute den leblosen Mann. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Fliegerbombe in Mönkeberg: 1.100 Menschen müssen Häuser und Wohnungen verlassen

Am Sonntag (26.1.) entschärft der Kampfmittelräumdienst in Mönkeberg (Kreis Plön) im Heikendorfer Weg eine Fliegerbombe. Rund 1.100 Menschen müssen laut Polizei bis 11 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Bereich rund um den Mönkeberger Ortskern ist von der Sperrung betroffen. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes hatten den amerikanischen 250-Kilo-Blindgänger entdeckt. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

