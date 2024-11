Stand: 06.11.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Streik im privaten Busgewerbe startet

Pendlerinnen und Pendler in Schleswig-Holstein müssen sich heute auf landesweite Streiks bei den privaten Busunternehmen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Wie lange der Streik dauern wird, ist unklar - laut ver.di aber zumindest bis zum Betriebsschluss am Mittwoch. Betroffen davon sind auch die Unternehmen Autokraft in den kreisfreien Städten und Transdev im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Fahrten des Kielius und der Linie X85 nach Fehmarn will Autokraft nach eigenen Angaben aber so gut wie möglich bedienen. Außerdem sollen kurzfristig Streikfahrpläne eingerichtet werden. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt mit dem Omnibusverband Nord. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Nach Tötungsdelikt in Neumünster: Tatverdächtiger in Psychiatrie

Nach einem tödlichen Nachbarschaftsstreit in Neumünster-Einfeld ist der Tatverdächtige nun in einer Fachklinik. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der 63-Jährige aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht schuldfähig sei, so die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Kiel. Am Dienstagnachmittag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung des Mannes bei dem zuständigen Amtsgericht. Der Haftrichter folgte dem Antrag und erließ einen Unterbringungsbefehl. Der 63-Jährige steht im Verdacht, am Sonntag seinen 73 Jahre alten Mieter aufgrund eines Streits getötet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Kieler Schüler verfolgen US-Wahl in der Nacht

In Kiel haben mehr als 60 Schülerinnen und Schüler der Hebbelschule die Präsidentschaftswahl in den USA verfolgt. Bei der dritten Election Night haben sie die Wahlergebnisse die ganze Nacht lang begleitet. Die 17-jährige Schülerin Nala Holland findet, dass die Wahlergebnisse in den USA auch hier von Bedeutung sind: "Diese Entscheidungen, die der zukünftige Präsident oder Präsidentin treffen, reichen ja auch in die Zukunft und beeinflussen nicht nur die nächsten vier Jahre und von daher würde ich sagen, dass die Wahl schon die Zukunft dieser Welt beeinflusst." | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.11.2024 | 08:30 Uhr