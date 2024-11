Stand: 04.11.2024 09:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Prozess wegen schwerer Wohnungseinbrüche

Am Landgericht Kiel startet am Montag ein Prozess wegen schwerer Wohnungseinbrüche. Einem 32-Jährigen wird vorgeworfen, im vergangenen Februar und März in mehrere Häuser unter anderem in Kiel eingebrochen zu sein. Dabei soll er Bargeld, Uhren, Schmuck und Goldbarren im Wert von etwa 120.000 Euro gestohlen haben. Nach Angaben des Gerichts soll der Angeklagte in einem Fall auch einen Überwachungssender am Auto eines Geschädigten angebracht haben. So soll er überprüft haben, ob der Geschädigte sich noch im Wohnhaus befand. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Büdelsdorf: Rainer Hinrichs zum Bürgermeister wiedergewählt

Rainer Hinrichs bleibt Bürgermeister von Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er wurde am Sonntag im Amt bestätigt. Der parteilose Hinrichs war der einzige Kandidat und erhielt knapp 84,5 Prozent der Stimmen. Von den rund 8.800 Wahlberechtigten gaben etwa 25 Prozent ihre Stimme ab. Hinrichs ist seit 2017 im Amt. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Neumünster: Ungeklärter Todesfall in Einfeld

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach dem Tod eines Mannes in Neumünster-Einfeld. Nach Angaben der Beamten kam ein 73-jähriger Mann Sonntagnachmittag ums Leben. Die Polizei nahm einen 63 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Nach Angaben der Ermittler soll es sich um einen Nachbarschaftsstreit gehandelt haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

