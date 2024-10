Stand: 30.10.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rendsburg: Prozess gegen Baumarkt-Logistikleiter

Vor dem Amtsgericht in Rendsburg muss sich ab heute (30.10.) ein Logistikleiter eines Baumarktes im Kreis Rendsburg-Eckernförde verantworten. Der Angeklagte soll bei seiner Arbeit im Baumarkt über fast vier Jahre immer wieder Artikel geklaut haben, um sie dann im Internet weiterzuverkaufen. Insgesamt soll er dadurch Gegenstände im Wert von etwa 42.000 Euro entwendet haben. Ob heute ein Urteil gefällt wird, ist laut Gerichtssprecherin noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 10:00 Uhr

Polizei sucht nach Schockanruf in Altenholz nach Zeugen

Betrüger haben Mitte September bei einer Rentnerin aus Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde mehrere 10.000 Euro mit einem Schockanruf erbeutet. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern und hat ein Phantombild erstellt. Die Täter hatten sich als Bundespolizisten ausgegeben und der alten Dame erzählt, dass sie in einem Clan-Verbrechen verwickelt sei. Die 75-Jährige hatte einem der falschen Bundespolizisten eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld übergeben. Der Mann soll etwa 22 Jahre alt und 1,72 bis 1,75 Meter groß sein. Er soll schlank und sportlich gewesen sein. Zudem soll er ein gepflegtes Äußeres gehabt und zum Zeitpunkt der Geldübergabe eine hellbeige Baumwollhose und ein hellbeiges Hemd getragen haben. Das Phantombild ist in der NDR SH App zu sehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431/160 3333 entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Kiel: Wie geht es weiter mit dem Einkaufszentrum Nordlicht?

Immer weniger Kunden und viel Leerstand: Trotz Innenstadtmanagement liegt laut Stadt Kiel die Leerstandsquote in der oberen Holstenstraße bei fast 40 Prozent. Dort steht auch das ehemalige Einkaufszentrum Nordlicht. Der Super- und Drogeriemarkt sollen im kommenden Jahr zu Ostern aus dem Keller in die obere Etage ziehen. Center-Manager Thomas Lüdemann möchte dem Leerstand im Nordlicht auch mit Angeboten aus dem Bereich Gaming begegnen. "Zudem sprechen wir gerade sehr intensiv mit einem Finanzdienstleister, der dort Flächen anmieten möchte", sagte Lüdemann. "Wir müssen aus Verkaufsflächen jetzt was ganz anderes machen." Bis Ende nächsten Jahres soll gut die Hälfte des Nordlichts wieder belegt sein, hofft der Centermanager. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Kieler Spitzensport: Holstein ausgeschieden, THW gewinnt

Holstein Kiel ist gestern Abend im DFB Pokal ausgeschieden. Der Bundesliga-Aufsteiger verlor beim Zweitligisten 1. FC Köln mit 0:3. In der Handball-European-League sieht es besser aus: Der THW Kiel gewann gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe mit 31:28. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

