Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Testmanöver in der Ostsee: Bundeswehr will Fregatte angreifen

Die Bundeswehr will am Montag vor Kappeln (Schleswig-Flensburg) und Damp (Rendsburg-Eckernförde) für einen Test die ausgemusterte Fregatte "Karlsruhe" ansprengen. Das Schiff wird dafür mit Minen attackiert, aber nicht zum sinken gebracht. Die Bundeswehr will so herausfinden, wie verwundbar ihre Schiffe sind. Eine Sprecherin des Wehrtechnischen Dienstes 71 in Eckernförde bestätigte, dass die Wetterbedingungen für die Tests der Marine am Montag passend sind. Der WTD-71 muss aber auf seine geplanten Versuche verzichten, weil es zu windig ist. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

Kiel: Letzter Bauabschnitt am Theodor-Heuss-Ring startet

Der letzte Bauabschnitt der Arbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel startet am Montag. Laut Stadt wird dazu die Kreuzung Ostring oberhalb der Bundesstraße gesperrt. Die Straße soll in den Herbstferien neu asphaltiert werden. Außerdem sollen die Übergänge barrierefrei werden und das Tiefbauamt tauscht Ampelmasten aus. Autofahrerinnen und Autofahrer können von der B76 in Fahrtrichtung Süden in den Ostring einbiegen. Umleitungen für Autofahrende und Radfahrer werden ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

Fockbek: 17-jährige Fußgängerin von Auto erfasst

Am Sonntagabend ist bei Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine 17-jährige Fußgängerin bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Laut Polizei war sie gegen 19 Uhr in Begleitung einer weiteren Person auf dem Loher Weg zwischen Fockbek und Lohe-Förden unterwegs. Dort wurde die junge Frau von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik nach Rendsburg, wo sie später an den Verletzungen verstarb. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

Akkuzüge starten zwischen Eckernförde und Kiel

Die Akkuzüge der Nordbahn fahren von Montag an auch auf der Strecke zwischen Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel. In ganz Schleswig-Holstein sind bereits 52 Akkuzüge unterwegs. Auf der Strecke Eckernförde-Kiel kommen jetzt drei weitere dazu. Probleme aus dem vergangenen Jahr sind laut NAH.SH inzwischen komplett gelöst. Im Dezember sorgten die Akkuzüge wegen Software-Fehlern für eingeschränkte Fahrpläne. Durch ein Update konnten diese aber behoben werden und die Züge sollen jetzt zuverlässig laufen, sagt ein Sprecher von NAH.SH. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 08:30 Uhr

