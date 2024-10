Stand: 18.10.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ratsversammlung Kiel: Haushalt für 2025 verabschiedet

Die Ratsversammlung Kiel hat am Donnerstag den Haushalt der Landeshauptstadt für das Jahr 2025 verabschiedet. Knapp 80 Millionen Euro gibt die Landeshauptstadt mehr aus als sie einnimmt. Bis 2028 will die Verwaltungsspitze einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Im sozialen Bereich müsse sogar zusätzlich Geld ausgegeben werden. Eigentlich sollten auch im Straßenbau drei Millionen Euro gespart werden - jetzt nur noch eine Millionen. Kompensiert werden sollen die Ausgaben zum Beispiel durch die Prüfung einer Bettensteuer und die Erhöhung der Parkkosten in der Innenstadt. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Schleifähre Missunde II wird repariert: Keine Fahrten in den Ferien

Die Schleifähre Missunde II fährt zwischen Brodersby und Kosel (beide Rendsburg-Eckernförde) während den Herbstferien nicht. Die Fähre fällt von Freitag bis zum 4. November aus. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) mit. Der Grund: Die Fähre muss auf eine Werft. Das Schiff habe sich in den vergangenen Monaten wacker geschlagen und gut durchgehalten, sagte ein Sprecher des LKN.SH. Die Kosten für die Reperaturarbeiten sollen bei rund 90.000 Euro liegen. Die Missunde II ist immer noch im Einsatz, da der Neubau Missunde III bisher für den Betrieb nicht fahrtauglich ist. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Letzter Bauabschnitt am Theodor-Heuss-Ring startet

Der letzte Bauabschnitt der Arbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel startet. Ab kommenden Montag wird laut Stadt die Kreuzung Ostring oberhalb der Bundesstraße gesperrt. Dort wird die Straße in den Herbstferien neu asphaltiert. Außerdem sollen die Übergänge barrierefrei werden und das Tiefbauamt tauscht Ampelmasten aus. Autofahrerinnen und Autofahrer können von der B76 in Fahrtrichtung Süd in den Ostring einbiegen. Umleitungen werden ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2024 | 08:30 Uhr